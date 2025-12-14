आपकी बात: वैश्विक स्तर पर बढ़ रही आर्थिक असमानता को लेकर आपकी क्या राय है?

समान संसाधन वितरण प्राणी लागू हो

वैश्विक स्तर पर समान संसाधन वितरण प्रणाली को लागू किया जाए। अमीरों पर वैश्विक स्तर पर न्यूनतम कर, टैक्स चोरी पर रोक लगाई जाए। श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए। महिला भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। अगर धन का पुनर्वितरण हो सके तो आर्थिक असमानता को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर व्यापार नीतियां निष्पक्ष और समान रूप से लागू हो।विदेशी कंपनियों की बजाय लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों को सशक्त बनाया जाए। प्रत्येक देश स्वदेशी को प्राथमिकता दें। सभी को समान अवसर मिले। भेदभाव न किया जाए ताकि मजबूत समाज का गठन हो सके। समाज से ही देश का निर्माण होता है और देश वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाता है। - लता अग्रवाल, चित्तौड़गढ़