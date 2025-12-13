ऊर्जा संकट से समाधान तक: सोच में बदलाव की जरूरत

कृषि, उद्योग, यातायात, संचार, नगरीकरण, जीवन की गुणवत्ता सब कुछ इस ऊर्जा का ही खेल है। ऊर्जा कई रूप धारण करती है। वह कोयला, प्राकृतिक गैस, पानी, सौर प्रकाश, वायु, आणविक आदि रूपों में उपलब्ध है। इनमें से कुछ समाप्त होने वाले स्रोत हैं तो कुछ नवीकरणीय हैं। ऊर्जा की जरूरत सबको होती है इसलिए ऊर्जा की मांग जनसंख्या पर निर्भर करती है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ उसकी ऊर्जा की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। साथ ही आर्थिक कार्य, उद्योग धंधे आदि क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऊर्जा की चोरी भी हो रही है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। बच्चों और बड़ों की गैर जिम्मेदार आदतें भी ऊर्जा की समस्या को बढ़ा रही हैं। लोग बिना जरूरत बल्ब जलाते हैं और दिखावे के लिए भारी ऊर्जा का अपव्यय आम बात होती जा रही है। ऊर्जा की बचत के लिए लोक शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है।