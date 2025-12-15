आपकी बातः युवाओं में उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

पसंदीदा उद्योग का प्रशिक्षण दें

विद्यालयों में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थियों को चुनें, जो आगे चलकर उद्योग करना चाहते हों। उनकी पसंद का उद्योग स्थापित करने का प्रशिक्षण देकर सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाने जैसे कदम उठाकर युवाओं में उद्यमिता कौशल को बढ़ावा दिया जा सकता है । - वसंत बापट, भोपाल

कौशल विकास बेहद जरूरी

आज युवाओं के कौशल विकास की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। व्यक्ति और संगठन सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाकर, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर, मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करके, और अन्य तरीकों से युवाओं के कौशल विकास में सहयोग कर सकते हैं। युवाओं के कौशल विकास में सहयोग करने का एक प्रमुख तरीका शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। युवा व्यक्तियों को अपने जुनून का पता लगाने, स्वतंत्र रूप से सोचने और असफलता को सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करके, हम उन्हें उद्यमिता की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक मानसिकता से लैस कर सकते हैं। - प्रवेश भूतड़ा, सूरत

योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाए

युवाओं में उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने के लिए 'स्किल इंडिया' जैसी योजनाओं के माध्यम से तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। 'स्टार्टअप इंडिया' को छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार हो। दिव्यांजनों और महिलाओं के लिए लक्षित प्रावधान और सहायता कार्यक्रम बनाएं, ताकि वे उद्यमी बन सकें। साथ ही मौजूदा योजनाओं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। - प्रकाश भगत, चांदपुरा, कुचामन सिटी