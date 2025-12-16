16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

संपादकीय: मानवता को कलंकित करते आतंक के चेहरे

ऑस्ट्रेलिया ही इससे पहले इस तरह की भयावह त्रासदी भोग चुका है। उस समय 39 लोग मारे गए थे, जबकि अभी 16 मौतें हुई हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Hari Om Panjwani

Dec 16, 2025

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदी समुदाय के लोगों पर हुआ आतंकी हमला उस सामाजिक विकृति की ओर संकेत करता है, जिसमें जाति, धर्म-समुदाय और नस्ल के आधार पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाने के मामले बढऩे लगे हैैं। चिंता इस बात की भी है कि दुनिया में एक ओर जहां तमाम तरह की सीमाएं व बंधन टूटते जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ आतंक के ये चेहरे मानवता को कलंकित करते नजर आते हैं। दुनियाभर में ऐसी घटनाओं का सिलसिला पिछले कुछ समय से ज्यादा ही बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया ही इससे पहले इस तरह की भयावह त्रासदी भोग चुका है। उस समय 39 लोग मारे गए थे, जबकि अभी 16 मौतें हुई हैं।


ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, अमरीका, कनाडा और न्यूजीलैंड भी इस तरह की घटनाओं की पीड़ा भोग चुके हैं। कभी कोई चर्च में गोली चला देता है तो कभी किसी कॉन्सर्ट को निशाना बनाकर लोगों की जान ले लेता है। भारत भी ऐसी हिंसक घटनाओं से अछूता नहीं रहा। फर्क इतना जरूर है कि भारत में अब तक जो भी गोलियां चली हैं, वे बंदूकें अवैध तौर पर इस्तेमाल की गईं। जबकि दूसरे देशों की अधिकांश घटनाएं लाइसेंसशुदा हथियारों से घटित हुई हैं। सिडनी में गोलीबारी करने वाले आतंकी के पास वहां की सरकार की ओर से कानूनी रूप में उपलब्ध करवाई गई छह लाइसेंसशुदा बंदूकें थीं, जिनका इस्तेमाल उसने इस कू्ररता भरी हरकत में किया। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देश हथियारों को आम उपभोग जैसी वस्तुओं की तरह लेते आ रहे हैं। वहां अवैध हथियारों की समस्या भले ही नहीं पनप पाई हो, पर सरकारों द्वारा खिलौनों की तरह हथियारों के लाइसेंस देेने का काम खूब होता आया है। यही वजह है कि आतंक की राह पकडऩे वालों की पहचान तक करना आसान नहीं होता। हालांकि सरकारें हथियार लाइसेंस को लोगों का मूलभूत अधिकार मानते हुए किसी तरह का बंधन नहीं रखना चाहतीं। यह मानते हुए कि लाइसेंस मांगने वाले लोग अपना भला-बुरा अच्छी तरह जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक साल में सौ से ज्यादा और अमरीका में 380 से ज्यादा सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं साबित करती हैं कि ये देश कितने भ्रम में जी रहे हैं। पर अब समय आ गया है कि वे अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें और व्यवस्था में कालांतर में आ चुकी विसंगतियों व कमियों को दूर करें।

लगातार हो रही घटनाएं यह भी दर्शाती हैं कि इन देशों में कानून व्यवस्था की स्थिति, सुरक्षा और इंटेलिजेंस सिस्टम उतने पुख्ता नहीं रहे हैं। इन देशों को इसे परख कर ये सारे सिस्टम अपडेट करने होंगे।सिडनी की घटना के कुछ राजनीतिक मायने भी सामने आ रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे मामलों में संयुक्त राष्ट्र को भी दखल देना चाहिए, ताकि न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरे विश्व में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Dec 2025 03:07 pm

Hindi News / Opinion / संपादकीय: मानवता को कलंकित करते आतंक के चेहरे

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

संगठन-सत्ता संतुलन पर भाजपा की रणनीतिक सोच

ओपिनियन

घर बने होटल, शोरूम और स्पा, यूपी के इस जिले में 53 भवनों पर चला आवास विकास का नोटिस, बुलडोजर ध्वस्तीकरण की तैयारी

बरेली

चुनाव के बाद ही तय होगा भारत के प्रति बांग्लादेश का रुख

ओपिनियन

खरीद की अव्यवस्था और किसानों की परीक्षा

ओपिनियन

आपकी बातः युवाओं में उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.