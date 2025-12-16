संपादकीय: मानवता को कलंकित करते आतंक के चेहरे



ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, अमरीका, कनाडा और न्यूजीलैंड भी इस तरह की घटनाओं की पीड़ा भोग चुके हैं। कभी कोई चर्च में गोली चला देता है तो कभी किसी कॉन्सर्ट को निशाना बनाकर लोगों की जान ले लेता है। भारत भी ऐसी हिंसक घटनाओं से अछूता नहीं रहा। फर्क इतना जरूर है कि भारत में अब तक जो भी गोलियां चली हैं, वे बंदूकें अवैध तौर पर इस्तेमाल की गईं। जबकि दूसरे देशों की अधिकांश घटनाएं लाइसेंसशुदा हथियारों से घटित हुई हैं। सिडनी में गोलीबारी करने वाले आतंकी के पास वहां की सरकार की ओर से कानूनी रूप में उपलब्ध करवाई गई छह लाइसेंसशुदा बंदूकें थीं, जिनका इस्तेमाल उसने इस कू्ररता भरी हरकत में किया। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देश हथियारों को आम उपभोग जैसी वस्तुओं की तरह लेते आ रहे हैं। वहां अवैध हथियारों की समस्या भले ही नहीं पनप पाई हो, पर सरकारों द्वारा खिलौनों की तरह हथियारों के लाइसेंस देेने का काम खूब होता आया है। यही वजह है कि आतंक की राह पकडऩे वालों की पहचान तक करना आसान नहीं होता। हालांकि सरकारें हथियार लाइसेंस को लोगों का मूलभूत अधिकार मानते हुए किसी तरह का बंधन नहीं रखना चाहतीं। यह मानते हुए कि लाइसेंस मांगने वाले लोग अपना भला-बुरा अच्छी तरह जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक साल में सौ से ज्यादा और अमरीका में 380 से ज्यादा सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं साबित करती हैं कि ये देश कितने भ्रम में जी रहे हैं। पर अब समय आ गया है कि वे अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें और व्यवस्था में कालांतर में आ चुकी विसंगतियों व कमियों को दूर करें।