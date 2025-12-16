आपकी बात: सोशल मीडिया पर नियंत्रण क्या आजादी पर अंकुश लगाने जैसा है?

आजादी का जिम्मेदारी से उपयोग हो

वर्तमान समय में सोशल मीडिया व्यक्ति के विचारों, भावनाओं को जाहिर करने का एक आसान एवं प्रभावी जरिया है। सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग से समाज में हो रहे नवाचारों, रुचिकर जानकारियों की मदद से मन का बोझ हल्का होता है। इसके साथ ही

व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ पोस्ट, लाइक, कमैंट्स, और इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है अपितु आपसी संवाद का बेहद प्रभावशील जरिया है। सोशल मीडिया उपयोग के दौरान पोस्ट करने या प्रतिक्रिया देने से पहले आत्मिक विश्लेषण जरूरी है। मीडिया पर उपलब्ध नकारात्मक चीजों से दूर रहकर व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। - डॉ. प्रेमराज, करौली