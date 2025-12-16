परदे से परे धुरंधर: सिनेमा बनाम भू-राजनीतिक विमर्श

फिल्म के केंद्र में भारत-पाकिस्तान का खुफिया द्वंद्व है-वह संघर्ष जो औपचारिक युद्धों से कहीं गहरे स्तर पर संचालित होता है। कराची के लयारी क्षेत्र की वास्तविक घटनाओं से प्रेरित कथानक भारतीय खुफिया अधिकारी की नैतिक दुविधाओं को उभारता है और यह स्पष्ट करता है कि लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए सुरक्षा का मार्ग केवल शक्ति का प्रयोग नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व और कठिन नैतिक निर्णयों की सतत परीक्षा होता है। खाड़ी देशों की प्रतिक्रिया यह भी दिखाती है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ संबंधों को संतुलित रखने के बजाय एकतरफा निर्णय लिया। पाकिस्तान के साथ धार्मिक एवं सैन्य संबंध और बड़ी प्रवासी आबादी इन फैसलों को प्रभावित करती है। किंतु यहां एक असहज प्रश्न उभरता है। क्या आतंकवाद जैसे मुद्दे को रणनीतिक सुविधा के नाम पर धुंधला किया जा सकता है? क्या सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को केवल इस भय से सीमित किया जाना चाहिए कि वह किसी को असहज कर देगी? भारत-पाकिस्तान संबंध द्विपक्षीय ढांचे तक सीमित नहीं हैं। वे खाड़ी क्षेत्र, मध्य एशिया और भारत-अमरीका संबंधों की व्यापक वैश्विक रणनीति से भी जुड़े हुए हैं। आतंकवाद के प्रति भारत का रुख स्पष्ट और असंदिग्ध है। एक मूल प्रश्न यह भी उभरता है कि क्या सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और राजनीतिक यथार्थ एक साथ आगे बढ़ सकते हैं? उत्तर सरल नहीं, पर जरूरी है। वैश्विक दर्शकों की संवेदनाएं भिन्न हो सकती हैं, पर सत्य को रणनीतिक मौन के नीचे दबा नहीं सकते। संतुलन आवश्यक है, पर आत्म-संकोच की कीमत पर नहीं।