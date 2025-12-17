संपादकीय: जहरीले धुएं की जड़ पर प्रहार से निकलेगा समाधान

कोहरे में यातायात सुचारू रखने के नाम पर करोड़ों रुपए पिछले वर्षों में खर्च किए गए हैं। हाईटेक लाइटें, सेंसर, एडवाइजरी सिस्टम और न जाने क्या-क्या बचाव उपायों के तहत अपनाए भी गए हैं, लेकिन जब जहरीले धुएं से दृश्यता ही खत्म हो जाए, तो तकनीक भी असहाय हो जाती है। यही कारण है कि समस्या के मूल पर चोट किए बिना ये सारे उपाय ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रहे।

हर बार सर्दी आते ही कोहरे के कारण यातायात बाधित होने की बातें होती हैं तो हम इसे मौसम की मार समझ बैठते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह कोहरा कम और प्रदूषण से बना स्मॉग ज्यादा होता है। दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि लखनऊ तक में दमघोंटू प्रदूषण से सांस लेना तक मुश्किल होने लगा है। इतना ही नहीं, मार्ग में दृश्यता शून्य के करीब पहुंच जाती है, जो सड़क हादसों की वजह भी बन रही है। रेल व हवाई यातायात भी बाधित होता है। समय के साथ-साथ व्यक्ति प्रदूषणयुक्त माहौल में स्वास्थ्य भी गंवाता है। सवाल यह है कि क्या इतना सब किसी प्राकृतिक आपदा का नतीजा है या फिर हमारी सामूहिक लापरवाही का परिणाम? आंकड़े डराने वाले हैं। कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआइ 400 के पार पहुंच चुका है, जिसे 'अतिगंभीर' श्रेणी कहना ही सही होगा। यह वही स्तर है, जहां स्वस्थ व्यक्ति को भी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है।