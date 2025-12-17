नए कानून, पुरानी पुलिस: सुधारों की दरकार

कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन भी आंशिक रूप से किया गया है। इस दौरान कई नियम कानून बदले गए ताकि पुलिस को जवाबदेह बनाया जा सके। गिरफ्तारी के नियम बदले गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी अनावश्यक गिरफ्तारियां को रोकने के लिए अर्नेश कुमार प्रकरण में निर्देश जारी किए। पुलिस थर्ड-डिग्री का इस्तेमाल न करें, इसलिए अभिरक्षा में प्रताडऩा पर भी डीके बसु प्रकरण के बाद कानून बदल गया। गिरफ्तारियां के संबंध में कुछ सुधार अवश्य आया है, परंतु अभी पुलिस को लगातार सचेत रहने की आवश्यकता है। जुलाई 2024 से देश में नई आपराधिक संहिता लागू हुई है। हालांकि नए कानून, पुराने कानून से कुछ अधिक भिन्न नहीं है, परंतु कुछ बदलाव अवश्य प्रगतिशील है। लोगों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। मौके की कार्यवाही की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर समय-सीमा में मजिस्ट्रेट को भेजने का प्रावधान किया गया है। सात वर्ष से अधिक सजा वाले प्रकरणों में फोरेंसिक एक्सपर्ट को मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करना जरूरी है। गृह मंत्रालय ने पुलिस आधुनिकरण बजट के साथ पुलिस सुधारों को लिंक कर राज्यों को अतिरिक्त बजट देने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास भी किया। पुलिस आधुनिकरण बजट योजना अवश्य जारी है, परंतु इसका बजट लगातार कम हो रहा है।