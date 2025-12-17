राजस्थान हाईकोर्ट ने लाइब्रेरियन भर्ती पर लगाई रोक, आरक्षण के मसले पर सरकार से मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में लाइब्रेरियन की सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगा दी। मामला पूर्व सैनिकों के लिए तय 12.5 प्रतिशत आरक्षण का सही पालन न होने का है। कोर्ट ने राज्य सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) से इसकी सफाई मांगी है। जज अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने आदेश दिया कि इन आरक्षित पदों पर केवल पूर्व सैनिकों की ही नियुक्ति हो, किसी अन्य वर्ग से नहीं। यह फैसला न सिर्फ पूर्व सैनिकों के अधिकारों की मजबूत रक्षा करता है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है।