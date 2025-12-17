अरावली पर्वतमाला पर SC के फैसले पर बोले अशोक गहलोत; कहा- नई दिल्ली में उड़ेगी धूल, माफ नहीं करेगी भावी पीढ़ी

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लिए सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है। यह हमारे लिए रक्षा कवच है। उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर इसे 100 मीटर तक सीमित करना राज्य की 90 प्रतिशत पर्वत श्रृंखला के लिए मृत्युदंड देने के समान है। गहलोत ने बताया कि राजस्थान में अरावली की 90 फीसदी पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं। गहलोत ने कहा, कानूनी परिभाषा से इन हिस्सों को बाहर करना केवल नाम बदलने के बराबर नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा कवच को हटाने के बराबर है।