राजस्थान 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना: इन उपभोक्ताओं के खातों में पहुंची 17 हजार रुपए की सब्सिडी, ऐसे मिल रहा लाभ

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि यह राज्य सब्सिडी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मिलने वाली अधिकतम 78 हजार रुपए की केंद्रीय सहायता से अलग है।

जयपुर

Kamal Mishra

Dec 17, 2025

फोटो-पत्रिका

जयपुर। राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लागू की गई 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के तहत अब घर की छत पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को अतिरिक्त 17 हजार रुपए की राज्य सब्सिडी मिलने लगी है। इसकी शुरुआत जयपुर विद्युत वितरण निगम ने कर दी है। पहले चरण में जयपुर डिस्कॉम ने 169 लाभार्थी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में कुल 28 लाख 73 हजार रुपए की राशि हस्तांतरित की है।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि यह राज्य सब्सिडी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मिलने वाली अधिकतम 78 हजार रुपए की केंद्रीय सहायता से अलग है। इस तरह अब राजस्थान में रूफटॉप सोलर लगाने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना और पीएम सूर्यघर योजना को मिलाकर कुल 95 हजार रुपए तक का संयुक्त अनुदान मिल सकेगा।

169 लोगों के बैंक खातों में पहुंची राशि

उन्होंने बताया कि 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना में पंजीयन के लिए पोर्टल का शुभारंभ 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर में किया गया था। पोर्टल पर पंजीकरण कराने और पीएम सूर्यघर योजना के तहत केंद्रीय सब्सिडी प्राप्त करने वाले 169 उपभोक्ताओं को अब राज्य सरकार की ओर से यह अतिरिक्त सहायता दी गई है।

ऐसे करें आवेदन

वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को अधिक फायदा देने के उद्देश्य से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के साथ 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना की घोषणा की थी। इसके पहले चरण में वे पंजीकृत उपभोक्ता पात्र हैं, जिनके पास रूफटॉप सोलर लगाने के लिए स्वयं की छत उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को डिस्कॉम्स के पोर्टल और बिजली मित्र मोबाइल एप के माध्यम से अपनी सहमति देनी होती है। इसके बाद सोलर संयंत्र स्थापित होने और केंद्रीय सहायता राशि मिलने पर राज्य सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

अजमेर और जोधपुर में भी मिलेगा लाभ

पोर्टल शुरू होने के दो माह के भीतर ही 2 लाख 46 हजार 894 उपभोक्ताओं ने योजना में पंजीकरण कराया। इनमें से 3197 पात्र उपभोक्ताओं ने रूफटॉप सोलर स्थापित कर लिया है और 1429 उपभोक्ताओं को केंद्रीय सब्सिडी मिल चुकी है। अब इन्हें 17 हजार रुपए की राज्य सब्सिडी दी जा रही है। जयपुर डिस्कॉम के 547 उपभोक्ताओं में से 169 को भुगतान किया जा चुका है। शेष उपभोक्ताओं को भी जल्द सब्सिडी हस्तांतरित की जाएगी, वहीं अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम में भी शीघ्र वितरण शुरू होगा।

खबर शेयर करें:

17 Dec 2025 08:13 pm

17 Dec 2025 08:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना: इन उपभोक्ताओं के खातों में पहुंची 17 हजार रुपए की सब्सिडी, ऐसे मिल रहा लाभ

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

