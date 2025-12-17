राजस्थान 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना: इन उपभोक्ताओं के खातों में पहुंची 17 हजार रुपए की सब्सिडी, ऐसे मिल रहा लाभ

वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को अधिक फायदा देने के उद्देश्य से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के साथ 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना की घोषणा की थी। इसके पहले चरण में वे पंजीकृत उपभोक्ता पात्र हैं, जिनके पास रूफटॉप सोलर लगाने के लिए स्वयं की छत उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को डिस्कॉम्स के पोर्टल और बिजली मित्र मोबाइल एप के माध्यम से अपनी सहमति देनी होती है। इसके बाद सोलर संयंत्र स्थापित होने और केंद्रीय सहायता राशि मिलने पर राज्य सब्सिडी प्रदान की जा रही है।