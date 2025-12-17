राइजिंग राजस्थान की कड़ी परीक्षा: निवेश के आंकड़े बड़े, अमल की रफ्तार सुस्त

प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए सरकार ने पिछले दो वर्ष में कई नीतिगत और प्रशासनिक सुधार लागू किए हैं। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, जिनमें से करीब 8 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर काम शुरू होने की बात सरकार कह रही है। फिर भी औद्योगिक पार्क, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और फ्लैटेड फैक्टरी जैसे बुनियादी ढांचे की धीमी प्रगति बड़ी चुनौती बनी हुई है। निवेशकों का भरोसा तो बढ़ा है, लेकिन कई घोषणाएं अभी भी जमीन पर उतरने का इंतजार कर रही हैं।