राजस्थान व पड़ोसी राज्यों के मरीजों को मिलेगा लाभ, जटिल हार्ट और फेफड़ों की बीमारियों के इलाज में नई पहल

जयपुर। राजधानी में हार्ट और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एडवांस इलाज की दिशा में नई पहल शुरू की गई है। इसके तहत हार्ट एंड लंग फेलियर क्लिनिक की शुरुआत की गई, जहां एंड-स्टेज फेफड़ों की बीमारियों और एडवांस कार्डियक स्थितियों से पीड़ित मरीजों का विशेष मूल्यांकन किया जाएगा। क्लिनिक का उद्देश्य उन मरीजों को आगे का रास्ता दिखाना है, जो पारंपरिक इलाज की अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं और अब उन्हें एडवांस इंटरवेंशन की जरूरत है।
इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से ट्रांसप्लांट और एडवांस लंग केयर से जुड़े विशेषज्ञों की मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मरीजों का संयुक्त रूप से आंकलन करेगी। टीम में लंग ट्रांसप्लांट, इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं, ताकि मरीज की स्थिति को सभी पहलुओं से देखा जा सके। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल का कहना है कि हार्ट फेलियर और एंड-स्टेज लंग डिजीज के कई मरीजों को समय पर यह जानकारी नहीं मिल पाती कि आगे कौन से विकल्प उपलब्ध हैं।
सीनियर कंसल्टेंट डॉ. अंकित बंसल ने कहा कि यह क्लिनिक मरीजों के लिए एक संरचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा, जहां उन्हें एडवांस इलाज, ट्रांसप्लांट की जरूरत और आगे की केयर प्लानिंग को लेकर स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकेगा। इस पहल के तहत विजिटिंग विशेषज्ञ नियमित अंतराल पर जयपुर आएंगे और मरीजों को परामर्श देंगे। इससे राजस्थान और आसपास के राज्यों के मरीजों को बड़े शहरों की लंबी यात्राओं से राहत मिलेगी और उन्हें अपने ही क्षेत्र में विशेषज्ञ राय मिल सकेगी।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की समन्वित पहल से जटिल हार्ट और फेफड़ों की बीमारियों के मैनेजमेंट में मौजूद खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी और गंभीर मरीजों को समय पर सही दिशा मिल सकेगी।
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
