राजस्थान व पड़ोसी राज्यों के मरीजों को मिलेगा लाभ, जटिल हार्ट और फेफड़ों की बीमारियों के इलाज में नई पहल

जयपुर। राजधानी में हार्ट और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एडवांस इलाज की दिशा में नई पहल शुरू की गई है। इसके तहत हार्ट एंड लंग फेलियर क्लिनिक की शुरुआत की गई, जहां एंड-स्टेज फेफड़ों की बीमारियों और एडवांस कार्डियक स्थितियों से पीड़ित मरीजों का विशेष मूल्यांकन किया जाएगा। क्लिनिक का उद्देश्य उन मरीजों को आगे का रास्ता दिखाना है, जो पारंपरिक इलाज की अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं और अब उन्हें एडवांस इंटरवेंशन की जरूरत है।