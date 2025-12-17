Rajasthan Crime: दोस्त ने ही नहर में फेंककर मार डाला, 7वें दिन मिला युवक का शव; मर्डर के पीछे की वजह आई सामने

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका
श्रीगंगानगर। सदर थाना क्षेत्र के कालूवाला चक के पास सात दिन पहले बारहमासी नहर में फेंके गए युवक का शव मंगलवार को जीवनदेसर हैड में मिला। शव मिलने की सूचना घमूड़वाली पुलिस को मिली, इसके बाद जानकारी सदर पुलिस को दी गई। सूचना पर रीको पुलिस चौकी प्रभारी एसआई रामपाल गोदारा मौके पर पहुंचे और शव को जिला अस्पताल भिजवाकर पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
इस प्रकरण की जांच कर रहे एससीएसटी सैल के डीएसपी विष्णु खत्री ने बताया कि मृतक की पहचान कालूवाला गांव निवासी 28 वर्षीय मांगीलाल नायक के रूप में हुई है। वह पेशे से राज मिस्त्री था। घटना 10 दिसंबर की रात की है, जब मांगीलाल अपने गांव के ही जसवंत सिंह और एक अन्य युवक के साथ बाइक पर श्रीगंगानगर से लौट रहा था।
रास्ते में कालूवाला चक के पास एक ढाबे पर तीनों रुके, जहां शराब पीने के दौरान मांगीलाल और जसवंत सिंह के बीच कहासुनी हो गई। दोनों के बीच पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है, जो शराब के नशे में फिर उभर आई और विवाद हाथापाई में बदल गया।
जांच अधिकारी के अनुसार मांगीलाल और जसवंत सिंह के बीच काफी मित्रता थी लेकिन इन दोनों के बीच एकाएक विवाद हो गया। हालांकि दोनों यहां गणेश टाकीज के पास एक दुकान के निर्माण पर काम करते थे। घटना वाली रात जब विवाद बढ़ने पर मांगीलाल गांव की ओर जाने लगा तभी जसवंत सिंह ने उस पर ईंट से हमला कर दिया।
हमले से बेहोश हुए मांगीलाल को आरोपी ने नहर में धकेल दिया। इसके बाद युवक की हत्या की सूचना पर सदर पुलिस ने आरोपी जसवंत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया। मांगीलाल अविवाहित था जबकि जसवंत सिंह शादीशुदा है।
