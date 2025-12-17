Rajasthan Crime: दोस्त ने ही नहर में फेंककर मार डाला, 7वें दिन मिला युवक का शव; मर्डर के पीछे की वजह आई सामने

श्रीगंगानगर। सदर थाना क्षेत्र के कालूवाला चक के पास सात दिन पहले बारहमासी नहर में फेंके गए युवक का शव मंगलवार को जीवनदेसर हैड में मिला। शव मिलने की सूचना घमूड़वाली पुलिस को मिली, इसके बाद जानकारी सदर पुलिस को दी गई। सूचना पर रीको पुलिस चौकी प्रभारी एसआई रामपाल गोदारा मौके पर पहुंचे और शव को जिला अस्पताल भिजवाकर पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।