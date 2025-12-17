भामाशाहों का शिक्षा दान से मोहभंग, सरकारी स्कूलों में दान पर क्यों लगा ब्रेक? जानें नई शर्तें

School bhamashah Scheme-2025: सूरतगढ़/श्रीगंगानगर। शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों से निःस्वार्थ भाव से सहयोग करते आ रहे भामाशाह अब सरकार की नई शर्तों से असहज नजर आ रहे है। सरकारी विद्यालयों के संसाधन सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लागू की गई विद्यालय भामाशाह योजना-2025 से जहां विभागीय अपेक्षाएं बढ़ी है, वहीं दानदाताओं के बीच असंतोष भी सामने आने लगा है। भामाशाहों का मानना है कि नई शर्तों के चलते शिक्षा दान करना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो गया है।