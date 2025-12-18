18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

श्री गंगानगर

जीप चला रही पत्नी की Reel बना रहा था पति, पत्नी ने बाइक सवार भाई-बहन को रौंद दिया, दवा लेने जा रहे थे…

Rajasthan News: पिछले कुछ महीनों में रील बनाने का शौक जूनून की हद तक पहुंच चुका है। जानें जा रही हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री गंगानगर

Jayant Sharma

Dec 18, 2025

Reel Accident: सोशल मीडिया के लिए रील बनाना श्रीगंगानगर जिले के चूनावढ़ में भाई-बहन के लिए भारी पड़ गया। सरकारी अस्पताल के पास तेज गति से चल रही एक जीप ने बाइक सवार भाई.बहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर बैठी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके पैर की हड्डी तीन जगह से टूट गई। घटना चूनावढ़ थाना क्षेत्र की है और बुधवार दोपहर की बताई जा रही है। उसका भाई भी चोटिल हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार चूनावढ़ कस्बे में सरकारी अस्पताल के नजदीक पति-पत्नी इंस्टाग्राम रील बना रहे थे। बताया गया कि महिला जीप चला रही थी, जबकि उसका पति उसका वीडियो शूट कर रहा था। इसी दौरान सामने से बाइक पर सवार होकर भाई-बहन दवाई लेने जा रहे थे। अचानक तेज रफ्तार जीप अनियंत्रित हुई और बाइक से टकरा गई।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार युवती सड़क पर गिर पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस की मदद से घायल युवती को चूनावढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया।

घायल युवती की पहचान मीना के रूप में हुई है। चिकित्सकों के अनुसार हादसे में मीना की दोनों टांगों में गंभीर फ्रैक्चर आया है, जिसमें एक टांग दो जगह से टूट गई है। फिलहाल उसका इलाज श्रीगंगानगर के अस्पताल में चल रहा है। उसका भाई भी घायल है।

रीलबाजों के कारनामे कम नहीं, कई मौतें हो चुकी लेकिन मानते नहीं…

पिछले कुछ महीनों में रील बनाने का शौक जूनून की हद तक पहुंच चुका है। जानें जा रही हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। पिछले साल और इस साल कई बड़े मामले सामने आ चुके हैं। अलवर के राजगढ़ में बाइक पर खड़े होकर रील बना रहे दो युवकों की मौत हो चुकी है। हनुमानगढ़ जिले में रील बनाने के चक्कर में कार नहर में गिरी। परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। सवाई माधोपुर में ट्रेलर पर खड़े होकर रील बनाने वाले युवक की जान जा चुकी है। हाल ही में जयपुर की ट्रांसपोर्ट नगर टनल में रील के लिए वीडियो बना रहे दो युवकों को ट्रेलर ने कुचल दिया था। दोनों दोस्त थे और रील बनाने के शौकीन थे।

शराब पीकर कार चलाने वालों पर 18000 तक का जुर्माना, Jaipur में चालान सिस्टम में कई बडे़ बदलाव
जयपुर
jaipur traffic police

Published on:

18 Dec 2025 11:09 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / जीप चला रही पत्नी की Reel बना रहा था पति, पत्नी ने बाइक सवार भाई-बहन को रौंद दिया, दवा लेने जा रहे थे…

लंबे इंतजार के बाद राजस्थान का यह हाईवे होगा फोरलेन, 1022 करोड़ का बजट पास, जल्द शुरू होगा जमीन अधिग्रहण

श्री गंगानगर

ऐसा क्या हुआ कि घर से रवाना होकर अपने ऑफिस नहीं पहुंचा ग्राम विकास अधिकारी

Ravi Sihag-Ishita Rathi Wedding: अनूठी मिसाल बनी राजस्थान में हुई IAS अधिकारियों की शादी, जानें कौनसे 2 निर्णय बने प्रेरणादायी

श्री गंगानगर

Rajasthan Crime: दोस्त ने ही नहर में फेंककर मार डाला, 7वें दिन मिला युवक का शव; मर्डर के पीछे की वजह आई सामने

श्री गंगानगर

भामाशाहों का शिक्षा दान से मोहभंग: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में दान पर क्यों लगा ब्रेक? जानें

