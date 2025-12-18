जीप चला रही पत्नी की Reel बना रहा था पति, पत्नी ने बाइक सवार भाई-बहन को रौंद दिया, दवा लेने जा रहे थे…

पिछले कुछ महीनों में रील बनाने का शौक जूनून की हद तक पहुंच चुका है। जानें जा रही हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। पिछले साल और इस साल कई बड़े मामले सामने आ चुके हैं। अलवर के राजगढ़ में बाइक पर खड़े होकर रील बना रहे दो युवकों की मौत हो चुकी है। हनुमानगढ़ जिले में रील बनाने के चक्कर में कार नहर में गिरी। परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। सवाई माधोपुर में ट्रेलर पर खड़े होकर रील बनाने वाले युवक की जान जा चुकी है। हाल ही में जयपुर की ट्रांसपोर्ट नगर टनल में रील के लिए वीडियो बना रहे दो युवकों को ट्रेलर ने कुचल दिया था। दोनों दोस्त थे और रील बनाने के शौकीन थे।