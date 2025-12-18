जीप चला रही पत्नी की Reel बना रहा था पति, पत्नी ने बाइक सवार भाई-बहन को रौंद दिया, दवा लेने जा रहे थे…

Bike accident demo photo
Reel Accident: सोशल मीडिया के लिए रील बनाना श्रीगंगानगर जिले के चूनावढ़ में भाई-बहन के लिए भारी पड़ गया। सरकारी अस्पताल के पास तेज गति से चल रही एक जीप ने बाइक सवार भाई.बहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर बैठी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके पैर की हड्डी तीन जगह से टूट गई। घटना चूनावढ़ थाना क्षेत्र की है और बुधवार दोपहर की बताई जा रही है। उसका भाई भी चोटिल हो गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार चूनावढ़ कस्बे में सरकारी अस्पताल के नजदीक पति-पत्नी इंस्टाग्राम रील बना रहे थे। बताया गया कि महिला जीप चला रही थी, जबकि उसका पति उसका वीडियो शूट कर रहा था। इसी दौरान सामने से बाइक पर सवार होकर भाई-बहन दवाई लेने जा रहे थे। अचानक तेज रफ्तार जीप अनियंत्रित हुई और बाइक से टकरा गई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार युवती सड़क पर गिर पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस की मदद से घायल युवती को चूनावढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया।
घायल युवती की पहचान मीना के रूप में हुई है। चिकित्सकों के अनुसार हादसे में मीना की दोनों टांगों में गंभीर फ्रैक्चर आया है, जिसमें एक टांग दो जगह से टूट गई है। फिलहाल उसका इलाज श्रीगंगानगर के अस्पताल में चल रहा है। उसका भाई भी घायल है।
पिछले कुछ महीनों में रील बनाने का शौक जूनून की हद तक पहुंच चुका है। जानें जा रही हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। पिछले साल और इस साल कई बड़े मामले सामने आ चुके हैं। अलवर के राजगढ़ में बाइक पर खड़े होकर रील बना रहे दो युवकों की मौत हो चुकी है। हनुमानगढ़ जिले में रील बनाने के चक्कर में कार नहर में गिरी। परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। सवाई माधोपुर में ट्रेलर पर खड़े होकर रील बनाने वाले युवक की जान जा चुकी है। हाल ही में जयपुर की ट्रांसपोर्ट नगर टनल में रील के लिए वीडियो बना रहे दो युवकों को ट्रेलर ने कुचल दिया था। दोनों दोस्त थे और रील बनाने के शौकीन थे।
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग