Ravi Sihag-Ishita Rathi Wedding: अनूठी मिसाल बनी राजस्थान में हुई IAS अधिकारियों की शादी, जानें कौनसे 2 निर्णय बने प्रेरणादायी

रवि और इशिता की मुलाकात मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में ट्रेनिंग के दौरान हुई। ट्रेनिंग के दौरान दोनों का आपसी विश्वास गहरा हुआ और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्रेम में बदल गई। शादी के समय दोनों ने ये निर्णय लिया कि वे परिवारों की सहमति से विवाह करेंगे और परंपराओं में दहेज जैसी कुरीति से पूरी तरह दूर रहेंगे। इस निर्णय से ये शादी समाज में अनूठी मिसाल बन गई।