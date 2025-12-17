17 दिसंबर 2025,

श्री गंगानगर

Ravi Sihag-Ishita Rathi Wedding: अनूठी मिसाल बनी राजस्थान में हुई IAS अधिकारियों की शादी, जानें कौनसे 2 निर्णय बने प्रेरणादायी

Viral Wedding Of IAS Officers: आइएएस रवि कुमार सिहाग और आइएएस इशिता राठी ने अपनी शादी के माध्यम से समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया। दोनों ने परिवार की सहमति से शादी करने और दहेज-मुक्त विवाह करने का निर्णय लिया था।

श्री गंगानगर

image

Akshita Deora

Dec 17, 2025

Ravi-Sihag-Ishita-Rathi-Wedding
Play video

फोटो: पत्रिका

Inspirational Dowry-Free Marriage: देश की सर्वोच्च सिविल सेवा में चयन के बाद अब जीवन की नई पारी में भी 2 युवा आइएएस अधिकारियों ने समाज के लिए प्रेरणादायक मिसाल कायम की है। यूपीएससी 2021 में चयनित आइएएस रवि कुमार सिहाग और इशिता राठी ने विवाह के बंधन में बंधते हुए दहेज-मुक्त विवाह कर समाज को सकारात्मक संदेश दिया।

दहेज-मुक्त विवाह बन गया मिसाल

रवि और इशिता की मुलाकात मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में ट्रेनिंग के दौरान हुई। ट्रेनिंग के दौरान दोनों का आपसी विश्वास गहरा हुआ और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्रेम में बदल गई। शादी के समय दोनों ने ये निर्णय लिया कि वे परिवारों की सहमति से विवाह करेंगे और परंपराओं में दहेज जैसी कुरीति से पूरी तरह दूर रहेंगे। इस निर्णय से ये शादी समाज में अनूठी मिसाल बन गई।

अनूपगढ़ में हुआ रिसेप्शन

विवाह सोमवार को सामाजिक मूल्यों के साथ संपन्न हुआ। आशीर्वाद समारोह मंगलवार को अनूपगढ़ के एक मैरिज पैलेस में आयोजित किया गया। समारोह में परिवार, रिश्तेदार और शुभचिंतक शामिल हुए। शादी की तस्वीरें और रिसेप्शन कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे यह हाई-प्रोफाइल विवाह चर्चा का विषय बन गया।

प्रेरणादायक है दोनों की सक्सेस स्टोरी

रवि कुमार सिहाग श्रीगंगानगर के किसान रामकुमार सिहाग के पुत्र हैं। उन्होंने अनूपगढ़ और विजयनगर से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और शारदा कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। कई प्रयासों के बाद 2021 में ऑल इंडिया रैंक 18 हासिल कर IAS बने। वहीं इशिता राठी ने दिल्ली और चेन्नई से उच्च शिक्षा प्राप्त की और तीसरे प्रयास में UPSC 2021 में AIR 8 हासिल की।

17 Dec 2025 11:48 am

