श्री गंगानगर

Rajasthan: घने कोहरे में ट्रेलर से टकराया ट्रक, दो सगे भाइयों सहित तीन लोगों की मौत, 30 जानवरों की गई जान

दोनों भाई अपने विकलांग छोटे भाई कुलविंदर बाजीगर (35) की भी देखभाल करते थे, जो ट्राईसाइकिल से चलता है। अब इस हादसे ने पूरे परिवार को असहाय कर दिया है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Dec 17, 2025

Sri Ganganagar

मृतक भाई (फाइल फोटो-पत्रिका)

श्री गंगानगर। घने कोहरे ने एक खुशहाल परिवार की खुशियां छीन लीं। पंजाब के फरीदकोट जिले में सोमवार रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में श्रीगंगानगर जिले के मिर्जेवाला गांव के दो सगे भाइयों सहित तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई और हर आंख नम हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है।

जानकारी के अनुसार, मिर्जेवाला गांव के बाजीगर मोहल्ले के निवासी जगसीर सिंह बाजीगर (45) और उनके छोटे भाई छिंदा बाजीगर (42) भेड़-बकरियों का व्यापार करते थे। सोमवार शाम करीब 8:30 बजे दोनों भाई अपने साथी मनफूल नायक (30) निवासी 20 बीबी, पदमपुर के साथ ट्रक में 125 भेड़-बकरियां लोड कर पंजाब के अमृतसर मंडी के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में अत्यधिक धुंध के कारण फरीदकोट जिले के साबो की तलवंडी टोल नाके के पास खड़े एक ट्रेलर से उनका ट्रक पीछे से जा टकराया।

30 भेड़-बकरियों की मौत

हादसा इतना भीषण था कि ट्रक चालक जगसीर सिंह बाजीगर, छिंदा बाजीगर और मनफूल नायक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जगतार बाजीगर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना में ट्रक में लदी 125 भेड़-बकरियों में से करीब 30 की मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजन और गांव के कई लोग फरीदकोट के लिए रवाना हुए।

भेड़-बकरियां बेचने गए थे दोनों भाई

फरीदकोट के अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। देर रात जब शव गांव पहुंचे तो माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। जगसीर सिंह के दो बेटे और दो बेटियां हैं, जबकि छिंदा के दो बेटे हैं। बताया गया कि आमतौर पर ट्रक पर एक ही भाई जाता था, लेकिन इस बार दोनों साथ गए थे, जो परिवार के लिए काल बन गया।

गांव में मातम

दोनों भाई अपने विकलांग छोटे भाई कुलविंदर बाजीगर (35) की भी देखभाल करते थे, जो ट्राईसाइकिल से चलता है। अब इस हादसे ने पूरे परिवार को असहाय कर दिया है। गांव में शोक सभाएं आयोजित की जा रही हैं और हर कोई इस त्रासदी से आहत है।

Published on:

17 Dec 2025 06:05 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

Patrika Site Logo

