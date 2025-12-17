Rajasthan: घने कोहरे में ट्रेलर से टकराया ट्रक, दो सगे भाइयों सहित तीन लोगों की मौत, 30 जानवरों की गई जान

जानकारी के अनुसार, मिर्जेवाला गांव के बाजीगर मोहल्ले के निवासी जगसीर सिंह बाजीगर (45) और उनके छोटे भाई छिंदा बाजीगर (42) भेड़-बकरियों का व्यापार करते थे। सोमवार शाम करीब 8:30 बजे दोनों भाई अपने साथी मनफूल नायक (30) निवासी 20 बीबी, पदमपुर के साथ ट्रक में 125 भेड़-बकरियां लोड कर पंजाब के अमृतसर मंडी के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में अत्यधिक धुंध के कारण फरीदकोट जिले के साबो की तलवंडी टोल नाके के पास खड़े एक ट्रेलर से उनका ट्रक पीछे से जा टकराया।