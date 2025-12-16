चित्तौड़गढ़ जिले में भीषण हादसा : टक्कर के बाद कार का इंजन सर्विस रोड पर गिरा, दो लोगों की मौके पर मौत

भादसोड़ा थानाधिकारी महेंद्रसिंह गुर्जर ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 7 बजे यह हादसा हुआ। एक कार उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रही थी। इस दौरान भादसोड़ा थाना क्षेत्र में नरधारी गांव के निकट कार सिक्स लेन के बीच में लगाए गए सीमेंट के डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद राहगीरों एवं ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।