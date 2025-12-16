16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ जिले में भीषण हादसा : टक्कर के बाद कार का इंजन सर्विस रोड पर गिरा, दो लोगों की मौके पर मौत

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और इंजन उछलकर सड़क पर जा गिरा। हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Kamal Mishra

Dec 16, 2025

accident in Chittorgarh

हादसे के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार (फोटो-पत्रिका)

चित्तौड़गढ़। भादसोड़ा थाना क्षेत्र में उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सिक्स लेन पर मंगलवार सुबह भीषण हादसा हो गया। तेज गति से आ रही कार डिवाइडर से टकराकर पलटी खा गई। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि बोनट से उछलकर इंजन सर्विस रोड पर जा गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

भादसोड़ा थानाधिकारी महेंद्रसिंह गुर्जर ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 7 बजे यह हादसा हुआ। एक कार उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रही थी। इस दौरान भादसोड़ा थाना क्षेत्र में नरधारी गांव के निकट कार सिक्स लेन के बीच में लगाए गए सीमेंट के डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद राहगीरों एवं ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।

कार सवार उदयपुर के रहने वाले

एक व्यक्ति कार में ही फंस गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। लोगों ने 108 एंबुलेंस को बुलाकर घायल को चित्तौड़गढ़ पहुंचाया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। यह तीनों ही व्यक्ति उदयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

परिजनों को दी गई है सूचना

पुलिस ने एंबुलेंस की सहायता से मृतकों के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है तथा परिजनों को सूचना दी है। परिजनों के आने पर शव की शिनाख्त एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। घायल शख्स की पहचान प्रवीण के रूप में हुई है।

तेज गति के कारण हादसा होने की आशंका

भादसोड़ा थानाधिकारी महेंद्रसिंह गुर्जर ने बताया कि हादसे की वजह कार की तेज रफ्तार हो सकती है। मंगलवार सुबह क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ था। कार उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रही थी। कार की गति काफी तेज थी, जिसकी वजह से सीमेंट के बड़े ब्लॉक से टकराने के बाद कार का इंजन उछलकर दूर जा गिरा।

ये भी पढ़ें

Delhi-Mumbai Expressway Accident: खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे MP के परिवार की पलटी कार, 7 लोग घायल, 4 गंभीर
कोटा
Kota Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident death

big accident in Rajasthan

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Dec 2025 05:20 pm

Published on:

16 Dec 2025 05:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / चित्तौड़गढ़ जिले में भीषण हादसा : टक्कर के बाद कार का इंजन सर्विस रोड पर गिरा, दो लोगों की मौके पर मौत

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Chittorgarh: हाईवे पर टायर बदलते वक्त पिकअप से ​वैन और एसयूवी भिड़ी, 3 लोगों की मौके पर मौत,वैन में फंसे शव

चित्तौड़गढ़

Sanwaliya Seth Temple: सांवलियाजी को चढ़ाई सौ ग्राम सोने की चेन, लिफाफों में बंद नकदी भी भेंट

चित्तौड़गढ़

सांवलियाजी को आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर किया भेंट, समर्थक ने निर्दलीय विधायक के जीतने की मांगी थी मन्नत

चित्तौड़गढ़

राजस्थान में दिल दहला देने वाला हादसा, मदद करने गए चार लोगों की मौत, सात घायल

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: शोकसभा में फायरिंग की गूंज, चचेरे भाई ने सबक सिखाने के लिए भाई पर बरसाईं गोलियां

चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.