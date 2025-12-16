चित्तौड़गढ़ जिले में भीषण हादसा : टक्कर के बाद कार का इंजन सर्विस रोड पर गिरा, दो लोगों की मौके पर मौत

हादसे के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार (फोटो-पत्रिका)
चित्तौड़गढ़। भादसोड़ा थाना क्षेत्र में उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सिक्स लेन पर मंगलवार सुबह भीषण हादसा हो गया। तेज गति से आ रही कार डिवाइडर से टकराकर पलटी खा गई। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि बोनट से उछलकर इंजन सर्विस रोड पर जा गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
भादसोड़ा थानाधिकारी महेंद्रसिंह गुर्जर ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 7 बजे यह हादसा हुआ। एक कार उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रही थी। इस दौरान भादसोड़ा थाना क्षेत्र में नरधारी गांव के निकट कार सिक्स लेन के बीच में लगाए गए सीमेंट के डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद राहगीरों एवं ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।
एक व्यक्ति कार में ही फंस गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। लोगों ने 108 एंबुलेंस को बुलाकर घायल को चित्तौड़गढ़ पहुंचाया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। यह तीनों ही व्यक्ति उदयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
पुलिस ने एंबुलेंस की सहायता से मृतकों के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है तथा परिजनों को सूचना दी है। परिजनों के आने पर शव की शिनाख्त एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। घायल शख्स की पहचान प्रवीण के रूप में हुई है।
भादसोड़ा थानाधिकारी महेंद्रसिंह गुर्जर ने बताया कि हादसे की वजह कार की तेज रफ्तार हो सकती है। मंगलवार सुबह क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ था। कार उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रही थी। कार की गति काफी तेज थी, जिसकी वजह से सीमेंट के बड़े ब्लॉक से टकराने के बाद कार का इंजन उछलकर दूर जा गिरा।
बड़ी खबरेंView All
चित्तौड़गढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग