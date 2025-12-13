13 दिसंबर 2025,

शनिवार

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: हाईवे पर टायर बदलते वक्त पिकअप से ​वैन और एसयूवी भिड़ी, 3 लोगों की मौके पर मौत,वैन में फंसे शव

निंबाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर देर रात हाईवे के नजदीक खड़ी पिकअप को तेज रफ्तार से दौड़ रही वैन और एसयूवी ने टक्कर मार दी। हादसे में वैन में सवार एक ही परिवार के दो लोगों समेत पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई है।

2 min read
चित्तौड़गढ़

image

Anand Prakash Yadav

Dec 13, 2025

निंबाहेड़ा जिला अस्पताल, पत्रिका फोटो

चित्तौड़गढ़। निंबाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर देर रात हाईवे के नजदीक खड़ी पिकअप को तेज रफ्तार से दौड़ रही वैन और एसयूवी ने टक्कर मार दी। हादसे में वैन में सवार एक ही परिवार के दो लोगों समेत पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। एसयूवी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वैन में सवार लोगों के शव फंस गए। पुलिस ने मशक्कत कर शव बाहर निकाले।

पिकअप का टायर बदलते वक्त हादसा

मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि टायर पंचर होने के कारण पिकअप को हाईवे के पास खड़ा किया गया था। पिकअप चालक टायर बदल रहा था जबकि चित्तौड़गढ़ की तरफ से आ रही वैन ने पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी। उसके थोड़ी देर बाद ही वैन को पीछे से आई एक एसयूवी ने टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयावह थी कि पिकअप चालक और वैन में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वैन सवार एक युवक गंभीर घायल हुआ जिसे निंबाहेड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वैन सवार एक पुरूष और एक महिला नीमच जिले के सरवानिया महाराज क्षेत्र निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं पिकअप चालक मंदसौर का रहने वाला है।

निंबाहेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची

सूचना मिलते ही निंबाहेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और वैन में फंसे मृतकों के शव निकालकर निंबाहेड़ा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं। पुलिस के अनुसार एक परिवार के लोग नीमच जिले के सरवानिया महाराज के रहने वाले हैं और पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। वहीं पिकअप चालक मंदसौर का रहने वाला बताया गया है।

हाईवे पर बढ़ रहे हादसे

हाईवे पर हुए इस हादसे ने एक बार फिर रात में तेज रफ्तार और सड़क किनारे खड़े वाहनों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीते अगस्त में निंबाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर भा​वलिया के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
चित्तौड़गढ़ जिले में निंबाहेड़ा-नीमच फोरलेन पर बीते अप्रेल माह में सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। उज्जैन के रहने वाले ये लोग एसयूवी से सांवलिया सेठ मंदिर जा रहे थे, तभी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर फांदकर कंटेनर से टकरा गई।

Published on:

13 Dec 2025 09:45 am

Published on: 13 Dec 2025 09:45 am

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

