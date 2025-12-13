Chittorgarh: हाईवे पर टायर बदलते वक्त पिकअप से ​वैन और एसयूवी भिड़ी, 3 लोगों की मौके पर मौत,वैन में फंसे शव

मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि टायर पंचर होने के कारण पिकअप को हाईवे के पास खड़ा किया गया था। पिकअप चालक टायर बदल रहा था जबकि चित्तौड़गढ़ की तरफ से आ रही वैन ने पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी। उसके थोड़ी देर बाद ही वैन को पीछे से आई एक एसयूवी ने टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयावह थी कि पिकअप चालक और वैन में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वैन सवार एक युवक गंभीर घायल हुआ जिसे निंबाहेड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वैन सवार एक पुरूष और एक महिला नीमच जिले के सरवानिया महाराज क्षेत्र निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं पिकअप चालक मंदसौर का रहने वाला है।