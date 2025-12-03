Patrika LogoSwitch to English

चित्तौड़गढ़

राजस्थान में ED की बड़ी कार्रवाई: हिस्ट्रीशीटर की दुबई में 40 लग्जरी कार किराए पर, छापेमारी में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे

ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाने के हिस्ट्रीशीटर बालमुकंद ईनाणी और उसके सहयोगियों के घरों पर छापे मारे। इस छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

चित्तौड़गढ़

image

Akshita Deora

Dec 03, 2025

ED-Action

फोटो: पत्रिका

Money Laundering Case: चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाने के हिस्ट्रीशीटर बालमुकंद ईनाणी और उसके मौसेरे भाई और परिचित महिला के विभिन्न ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीमों ने मंगलवार को एक साथ छापे मारे। इन ठिकानों पर सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए थे।

सूत्रों के अनुसार इन तीनों ने 'जोगणिया मोबाइल ऐप' के माध्यम से विदेशों में रहने वाले युवाओं को फंसा लिया और करोड़ों रुपए फर्जी खातों से दुबई ट्रांसफर किए। इस पूरे मामले में बड़ी मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि हुई है।

गौरतलब है कि 'पत्रिका' अखबार में इस खबर के प्रकाशित होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी थी। जानकारी के मुताबिक, बालमुकंद ईनाणी ने दुबई में 40 लग्जरी कार किराए पर लगा रखी हैं।

सभी ठिकानों पर चल रही जांच

प्रवर्तन निदेशालय की अलग-अलग टीमों ने बालमुकंद के कपासन स्थित आवास और होटल, उसके मौसेरे भाई मोनू न्याती के साचा गांव स्थित आवास, और परिचित महिला कामाक्षी चौबीसा के उदयपुर के आशीर्वाद नगर स्थित आवास पर एक साथ छापे मारे।

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / राजस्थान में ED की बड़ी कार्रवाई: हिस्ट्रीशीटर की दुबई में 40 लग्जरी कार किराए पर, छापेमारी में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे

