Chittorgarh: टैक्स रिफंड के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड, फिशिंग लिंक से बैंक खाते खाली, अलर्ट जारी

साइबर ठग खुद को आयकर विभाग का अधिकारी बताते हैं और पीड़ित को संदेश भेजते हैं कि वे एक बड़ी रिफंड राशि के हकदार हैं। इस रिफंड को खाते में जमा करने के बहाने अत्यंत संवेदनशील वित्तीय जानकारी जैसे बैंक खाते का विवरण, क्रेडिट-डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी और ओटीपी की मांग करते हैं। इसके अलावा वे एक फिशिंग लिंक भी भेजते हैं। जिस पर क्लिक करके यह जानकारी भरने को कहा जाता है। आयकर विभाग आमतौर पर रिफंड के लिए यह विवरण सीधे नहीं मांगता। क्योंकि यह जानकारी पहले ही आयकर रिटर्न में दर्ज होती है।