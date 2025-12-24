Chittorgarh: रील बनाते वक्त सांप ने छीनी युवक की सांसें, वन विभाग को जन जागरूकता अभियान चलाने की आई याद

राजस्थान पत्रिका में 22 दिसंबर के अंक में काल बनकर आया करैत झपट ले गया सांसें, अब नहीं बोलेगा मोहित, शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर वन विभाग की उदासीनता का मामला उजागर किया था। इसके बाद चेते वन विभाग के अधिकारियों ने गांवों और स्कूलों में जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है। स्कूलों में और ग्रामीणों में बताया जा रहा है कि किसी भी तरह के अंध विश्वास में नहीं आते हुए सांप दिखते ही वन विभाग को सूचित करें। क्यों कि कई सांप अत्यन्त जहरीले होते हैं, जिनके डसने से मौत हो जाती हैं। गौरतलब है कि गांवों में सांप पकड़कर रील बनाने का काम लंबे समय से हो रहा है।