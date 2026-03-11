सिर्फ 30 दिन में 36 करोड़ का चढ़ावा, आज और होगी गणना, सांवलिया के भक्तों ने भर दिया खजाना

भंडार से निकले नोटों की गिनती करते मंदिर कर्मचारी (फोटो- पत्रिका)
Sanwaliya Seth Temple Donation Record: मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्रीसांवलियाजी मंदिर में इन दिनों आस्था का सैलाब न केवल दर्शनों में, बल्कि दानपात्रों में भी उमड़ रहा है। ठाकुरजी का भंडार क्या खुला, मानो कुबेर का खजाना ही खुल गया हो। मंगलवार को भंडार की गिनती का छठा राउंड पूरा हुआ, जिसके बाद अब तक की कुल राशि 36 करोड़ 49 लाख 82 हजार रुपए तक पहुंच गई है। मंदिर प्रशासन के अनुसार, बुधवार को सातवें और अंतिम दौर की गिनती होगी, जिसमें सोने-चांदी के आभूषणों और ऑनलाइन दान का हिसाब किया जाएगा।
2 मार्च को करीब डेढ़ महीने के अंतराल के बाद जब सांवरिया सेठ का भंडार खोला गया, तो पहले ही दिन 10.65 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि निकली। इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से गणना जारी रही:
दूसरा राउंड (5 मार्च): 7.25 करोड़ 80 हजार रुपए।
तीसरा राउंड (6 मार्च): 2.61 करोड़ 75 हजार रुपए।
चौथा राउंड (7 मार्च): 8.55 करोड़ 55 हजार रुपए।
पांचवां राउंड (9 मार्च): 5.47 करोड़ 45 हजार रुपए।
छठा राउंड (मंगलवार): 1.95 करोड़ 27 हजार रुपए।
गौरतलब है कि बीच में चंद्र ग्रहण, सूतक और फूलडोल महोत्सव के कारण गिनती कार्य को रोका गया था, जिसके बावजूद महज कुछ दिनों की सक्रिय गणना में यह विशाल आंकड़ा सामने आया है।
मंदिर मंडल के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को सातवें राउंड की गणना संभवतः अंतिम होगी। इस चरण में दानपात्रों से निकली चिल्लर (सिक्कों) की गिनती के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त दान का मिलान किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण भक्तों द्वारा अर्पित किए गए सोने और चांदी के गहने होंगे, जिनका वजन और मूल्यांकन आज किया जाना है। इसके बाद ही इस महीने के कुल चढ़ावे की आधिकारिक और अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी।
सांवलिया जी मंदिर में दान का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में 36 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है, लेकिन सबकी नजरें नवंबर 2025 में बने रिकॉर्ड पर टिकी हैं। उस समय मंदिर के इतिहास में पहली बार 51 करोड़ 27 लाख 30 हजार 112 रुपए का चढ़ावा आया था। हालांकि इस बार भंडार केवल 30 दिनों के भीतर खोला गया है, ऐसे में इतनी कम अवधि में 36 करोड़ से अधिक की राशि आना भक्तों की अटूट श्रद्धा को दर्शाता है। मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि अंतिम राउंड के बाद यह आंकड़ा और भी प्रभावशाली होगा, जो श्रीसांवलिया सेठ की महिमा का साक्षात् प्रमाण है।
बड़ी खबरेंView All
चित्तौड़गढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग