सिर्फ 30 दिन में 36 करोड़ का चढ़ावा, आज और होगी गणना, सांवलिया के भक्तों ने भर दिया खजाना

2 मार्च को करीब डेढ़ महीने के अंतराल के बाद जब सांवरिया सेठ का भंडार खोला गया, तो पहले ही दिन 10.65 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि निकली। इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से गणना जारी रही:

दूसरा राउंड (5 मार्च): 7.25 करोड़ 80 हजार रुपए।

तीसरा राउंड (6 मार्च): 2.61 करोड़ 75 हजार रुपए।

चौथा राउंड (7 मार्च): 8.55 करोड़ 55 हजार रुपए।

पांचवां राउंड (9 मार्च): 5.47 करोड़ 45 हजार रुपए।

छठा राउंड (मंगलवार): 1.95 करोड़ 27 हजार रुपए।

गौरतलब है कि बीच में चंद्र ग्रहण, सूतक और फूलडोल महोत्सव के कारण गिनती कार्य को रोका गया था, जिसके बावजूद महज कुछ दिनों की सक्रिय गणना में यह विशाल आंकड़ा सामने आया है।