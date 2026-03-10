मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कश्मीरी नर्सिंग छात्रों और पुलिस में भिड़ंत, पुलिस की वर्दी पर हाथ डालने वाले 17 छात्र अरेस्ट

थाना अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे 17 विद्यार्थियों के विरुद्ध राज कार्य में बाधा उत्पन्न करने, बलवा करने पुलिस की वर्दी पर हाथ डालने आदि कृत्य को लेकर गंगरार थाने में प्रकरण दर्ज किया तथा गिरफ्तार आरोपी छात्रों को न्यायालय में पेश किया। दूसरी और प्रोटेस्ट कर रहे कश्मीरी नर्सिंग छात्रों ने बताया कि बार-बार अनुरोध किए जाने के पश्चात भी मेवाड़ यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा नर्सिंग की मान्यता के लिए अब तक कार्रवाई को अमली जामा नहीं पहनाया और ना ही आगे की कार्रवाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं।