Success Story: सीतामाता की तलहटी में सफेद सोने की फसल ने बदली तकदीर, बिना मंडी गए बिक रही फसल

हाल ही में बड़ीसादड़ी में नाबार्ड परियोजना के अंतर्गत उत्पादित इन ताजे मशरूमों का नाबार्ड डीडीएम महेंद्र सिंह डूडी द्वारा आधिकारिक रूप से बिक्री के लिए शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी महेश पंवार, सहायक राजेश राठौर, सागर चौधरी और प्रगतिशील किसान लाल सिंह मीणा उपस्थित रहे।डीडीएम महेंद्र सिंह डूडी ने कहा कि यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय बाजार में गुणवत्ता युक्त मशरूम की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगामी दिनों में मशरूम से अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने के प्रयास भी किए जाएंगे।