Sanwaliyaji Temple: सांवलिया सेठ के खजाने से दूसरे चरण में निकले 7.25 करोड़, अब तक कुल 17.90 करोड़ की गणना

दो दिनों की कुल गणना के बाद भंडार से अब तक कुल 17 करोड़ 90 लाख 80 हजार रुपए की भेंट राशि निकल चुकी है। मंदिर मंडल के पदाधिकारियों और बैंक कर्मियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे दिन नोटों की गिनती शुरू हुई। दूसरे चरण में 7 करोड़ 25 लाख 80 हजार रुपए की गणना की गई।