Rajasthan News : ट्रेन के टॉयलेट में जज की पत्नी की थमी सांसें, स्टेशन पर इंतजार करते रहे पति

सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन हरकत में आया। पहले मंदसौर स्टेशन पर ट्रेन को रोककर दरवाजा खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद रतलाम जिले के जावरा स्टेशन पर ट्रेन को रोककर वॉशरूम का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर उषा चौहान अचेत अवस्था में मिलीं। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में मौत का कारण साइलेंट हार्ट अटैक बताया जा रहा है।