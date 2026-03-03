श्रीगंगानगर: दौड़ लगाने के बाद सूबेदार की दिल का दौरा पड़ने से मौत, सैन्य छावनी में शोक की लहर

पुलिस सूत्रों के अनुसार सूबेदार मुकेश सिंह राजपूत मूल रूप से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा क्षेत्र के जौटाई गांव के निवासी थे। वह नियमित रूप से शारीरिक फिटनेस पर विशेष ध्यान देते थे और प्रतिदिन करीब 12 किलोमीटर दौड़ लगाते थे। सुबह भी वह निर्धारित दिनचर्या के तहत दौड़ और पीटी व्यायाम कर रहे थे।