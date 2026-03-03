रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर दूसरी लिफ्ट तैयार, 10 करोड़ का नया FOB भी जल्द

रेलवे स्टेशन पर करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से नए फुट ओवरब्रिज (एफओबी) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में एफओबी के ऊपरी प्लेटफॉर्म का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है। हालांकि यह कार्य पूर्व निर्धारित समयावधि की तुलना में विलंब से चल रहा है लेकिन अब निर्माण ने रफ्तार पकड़ ली हैं। ऐसे में उम्मीद है कि वर्ष के अंत तक नया एफओबी यात्रियों के आवागमन के लिए शुरू कर दिया जाएगा। इस एफओबी के साथ तीन लिफ्टों का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिससे प्लेटफार्मों के बीच आवागमन और अधिक सुगम हो सकेगा।