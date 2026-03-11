Chittor: कपास-सरसों और गन्ने के बीच छिपा नशे का कारोबार, बिना लाइसेंस लहलहा रही नशे की फसल

राशमी थाना पुलिस ने सोमवार को भालोटा की खेड़ी गांव में गन्ने की फसल की आड़ में अफीम की खेती करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। खेत से 531 7 अफीम के पौधे भी जब्त किए है। मौके से 780 ग्राम अफीम भी बरामद हुई । पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस ने बताया कि भालोटा की खेड़ी गांव में अवैध रुप से अफीम की खेती की सूचना मिलने पर पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। यहां खेत में गन्ने की फसल के बीच अफीम की फसल उगा रखी थी।