सांवरिया सेठ का खजाना: फाल्गुन में बरसे 46.58 करोड़, सोने-चांदी के भी बने रिकॉर्ड

Sanwariya Seth Temple: चित्तौड़गढ़। कृष्णधाम श्रीसांवरिया सेठ मंदिर में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि ठाकुरजी का भंडार नोटों और कीमती धातुओं से सराबोर हो गया। फाल्गुन के उपलक्ष्य में खोली गई दानपेटी (भंडार) की गणना सातवें और अंतिम चरण के साथ संपन्न हुई। भक्तों ने अपने आराध्य के चरणों में इस बार दिल खोलकर समर्पण किया है, जिससे कुल दानराशि का आंकड़ा 46 करोड़ 58 लाख रुपए के पार पहुंच गई।