चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: श्री सांवलिया सेठ को भक्त ने की चांदी की रिवॉल्वर भेंट, मंदिर के चढ़ावे में मिलते हैं अनूठे उपहार

चित्तौड़गढ़: कृष्ण धाम श्रीसांवलियाजी मंदिर में आस्था का एक अनूठा रूप देखने को मिला। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर महाराष्ट्र के एक श्रद्धालु ने ठाकुरजी के चरणों में 560 ग्राम शुद्ध चांदी से निर्मित रिवॉल्वर का मॉडल भेंट किया।

चित्तौड़गढ़

image

Anand Prakash Yadav

Dec 24, 2025

श्री सांवलिया सेठ को भक्त ने की चांदी की रिवॉल्वर भेंट, पत्रिका फोटो

श्री सांवलिया सेठ को भक्त ने की चांदी की रिवॉल्वर भेंट, पत्रिका फोटो

चित्तौड़गढ़। जिले में मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ के दरबार में भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और पूरी होने पर अनूठा चढ़ावा चढ़ाते हैं। श्रद्धालु सोने-चांदी के आभूषण, नकदी से लेकर कई अन्य कई वस्तुएं उपहार स्वरूप मंदिर चढ़ावे में अर्पित करते हैं।

इनमें कि भक्त अनूठे उपहार जैसे हवाई जहाज, घर, बांसुरी, ईंट, हेलीकॉप्टर, क्रिकेट बॉल स्टंप और सोने-चांदी से बनी कई अन्य चीजें चढ़ावे में चढ़ाते हैं। ऐसे ही एक भक्त ने सांवलिया सेठ को चांदी से निर्मित रिवॉल्वर भेंट की है।

कृष्ण धाम श्रीसांवलियाजी मंदिर में आस्था का एक अनूठा रूप देखने को मिला। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर महाराष्ट्र के एक श्रद्धालु ने ठाकुरजी के चरणों में 560 ग्राम शुद्ध चांदी से निर्मित रिवॉल्वर का मॉडल भेंट किया। सांवलिया सेठ के दरबार में बढ़ती इस अगाध श्रद्धा को देख हर कोई मंत्रमुग्ध नजर आया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर निवासी श्रद्धालु पलाश दगड़वाल ने अपनी एक विशेष मन्नत पूरी होने पर परिवार सहित मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। दगड़वाल, जो मुंबई में गुरु कृपा ज्वेलर्स के नाम से व्यवसाय करते हैं ने विशेष रूप से तैयार करवाई गई चांदी की रिवॉल्वर मंदिर मंडल को सौंपी। भक्त का कहना था कि सांवलिया सेठ के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा है और जो भी मुराद उन्होंने मांगी, वह सेठ की कृपा से पूरी हुई।

पूर्व में भी अनुठी भेंट चढ़ावे में मिली

उदयपुर के ललित गांग सोनू ने सांवरिया सेठ के दरबार में चांदी का ट्रांसफार्मर और डीपी सेट समर्पित किया। यह भेंट बड़ी सादड़ी स्थित गोपाल पुरुषोत्तम आश्रम के स्वामी सुदर्शन महाराज की उपस्थिति में अर्पित की गई। ललित गांग सोनू उदयपुर इलेक्ट्रिकल संगठन के अध्यक्ष और हैप्पी इलेक्ट्रिकल के निदेशक हैं। उन्होंने श्रद्धापूर्वक चांदी से निर्मित ट्रांसफार्मर और डीपी सेट सांवरिया जी के श्री चरणों में अर्पित किया।

मंडफिया स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में सेठ के भक्त के रूप में एक विधायक सुर्खियों में रहे। चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक बने चन्द्रभान सिंह आक्या ने दो साल पुराना संकल्प निभाते हुए मंदिर में चांदी का प्रेशर कुकर अर्पित किया। यह वही चुनाव चिन्ह है, जिस पर उन्होंने भाजपा का टिकट कटने के बाद स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और भारी समर्थन के साथ विधानसभा पहुंचे थे।

व्यापारी ने पेट्रोल पंप लगाने के लिए लगाई थी अर्जी

डूंगला क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पेट्रोल पंप लगाने के लिए आवेदन किया था। दरअसल पेट्रोल पंप लगाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद व्यक्ति को कई परेशानियों के चलते सफलता नहीं मिली। ऐसे में व्यापारी ने पेट्रोल पंप लगाने के लिए श्री सांवलिया सेठ से मन्नत मांगी थी कि यह काम पूरा होने पर वह सांवरा सेठ को 56 भोग के साथ चांदी से बनी पेट्रोल पंप की छवि भेंट की।

