Chittorgarh: श्री सांवलिया सेठ को भक्त ने की चांदी की रिवॉल्वर भेंट, मंदिर के चढ़ावे में मिलते हैं अनूठे उपहार

कृष्ण धाम श्रीसांवलियाजी मंदिर में आस्था का एक अनूठा रूप देखने को मिला। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर महाराष्ट्र के एक श्रद्धालु ने ठाकुरजी के चरणों में 560 ग्राम शुद्ध चांदी से निर्मित रिवॉल्वर का मॉडल भेंट किया। सांवलिया सेठ के दरबार में बढ़ती इस अगाध श्रद्धा को देख हर कोई मंत्रमुग्ध नजर आया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर निवासी श्रद्धालु पलाश दगड़वाल ने अपनी एक विशेष मन्नत पूरी होने पर परिवार सहित मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। दगड़वाल, जो मुंबई में गुरु कृपा ज्वेलर्स के नाम से व्यवसाय करते हैं ने विशेष रूप से तैयार करवाई गई चांदी की रिवॉल्वर मंदिर मंडल को सौंपी। भक्त का कहना था कि सांवलिया सेठ के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा है और जो भी मुराद उन्होंने मांगी, वह सेठ की कृपा से पूरी हुई।