Khatu Shyam Mela: 5 दिवसीय खाटू श्यामजी मेला 29 दिसंबर से, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के प्रवेश और निकास व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने तथा भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम करने पर विशेष जोर दिया गया। रेलवे स्टेशन रोड और आसपास की दुकानों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं, चाय की थड़ियों पर घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध उपयोग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। शहर में सफाई व्यवस्था, लाइटिंग, यातायात प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रखने के आदेश भी दिए गए।