सीकर

Khatu Shyam Mela: 5 दिवसीय खाटू श्यामजी मेला 29 दिसंबर से, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव

Khatu Shyam Mandir: नववर्ष पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए खाटू नगरी में दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

सीकर

image

Anil Prajapat

Dec 24, 2025

Khatu-Shyam-Mela
Play video

खाटू श्यामजी मेला। पत्रिका फाइल फोटो

सीकर। नववर्ष पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए खाटू नगरी में दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंदिर कमेटी ने निर्णय लिया है कि 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक विशेष (वीआइपी) प्रवेश व्यवस्था लागू नहीं रहेगी। निर्धारित नियमों के अनुसार इस अवधि में केवल प्रोटोकॉल श्रेणी के श्रद्धालुओं को ही अलग प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अन्य सभी श्रद्धालुओं को सामान्य दर्शन व्यवस्था के तहत ही दर्शन करने होंगे।

इधर, रींगस में आयोजित होने वाले नववर्ष एकादशी और पांच दिवसीय खाटू श्यामजी मेले को लेकर एडिशनल एसपी दीपक गर्ग की अध्यक्षता में भैंरूजी मोड़ स्थित एएसपी कार्यालय में बैठक हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि मेले के दौरान दो दिन तक खाटूश्यामजी रोड को नो-व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा। साथ ही चिकित्सा विभाग और फायर ब्रिगेड को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए।

पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रखने के आदेश

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के प्रवेश और निकास व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने तथा भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम करने पर विशेष जोर दिया गया। रेलवे स्टेशन रोड और आसपास की दुकानों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं, चाय की थड़ियों पर घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध उपयोग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। शहर में सफाई व्यवस्था, लाइटिंग, यातायात प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रखने के आदेश भी दिए गए।

श्रद्धालुओं से ज्यादा किराया वसूला तो होगी कार्रवाई

अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि यदि वाहन चालक श्रद्धालुओं से निर्धारित किराए से अधिक वसूली करते पाए जाते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार, तहसीलदार महेश ओला, डिप्टी आनंद राव, स्टेशन अधीक्षक बाबूलाल बाजिया, थानाधिकारी सुरेश कुमार, विकास अधिकारी हरिसिंह तथा परिवहन निरीक्षक राजीव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

Khatu Shyam Mela: 5 दिवसीय खाटू श्यामजी मेला 29 दिसंबर से, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव

