Amayara Suicide Case: अमायरा खुदकुशी मामले में नीरजा मोदी स्कूल का 50 दिन बाद बड़ा एक्शन, 2 टीचरों की छुट्टी

सीसीटीवी फुटेज और शिक्षकों के बयानों के आधार पर जांच समिति ने पाया कि घटना वाले दिन बच्ची मानसिक तनाव में थी। घटना से पहले 45 मिनट में उसने अपनी क्लास टीचर पूनीता शर्मा से पांच बार मदद मांगी, लेकिन शिक्षिका ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उसे केवल डांट दिया। बाद में टीचर ने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया कि बच्चों द्वारा “बैड शब्दों” के इस्तेमाल की शिकायत उन्हें मिली थी। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 5,000 से अधिक छात्रों वाले स्कूल में सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे थे, कई छात्र और स्टाफ आईडी कार्ड नहीं पहने हुए थे। इस पर सीबीएसई ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।