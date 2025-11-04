Jaipur: नीरजा मोदी स्कूल में मासूम की मौत, 5 घंटे जांच के बाद सीबीएसई-शिक्षा विभाग के हाथ लगी चौंकाने वाली जानकारी

इधर, विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच के दौरान प्रथम दृष्टया छात्रा को स्कूल में प्रताड़ित करने जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। टीम ने स्कूल से मान्यता सहित अन्य दस्तावेज मांगे हैं। टीम पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर शिक्षा मंत्री को सौंपेगी।