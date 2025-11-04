Patrika LogoSwitch to English

Jaipur: नीरजा मोदी स्कूल में मासूम की मौत, 5 घंटे जांच के बाद सीबीएसई-शिक्षा विभाग के हाथ लगी चौंकाने वाली जानकारी

जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा की मौत के मामले ने नया मोड़ लिया है। सीबीएसई और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने पांच घंटे तक स्कूल में जांच की।

जयपुर

Rakesh Mishra

Nov 04, 2025

जयपुर। नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा की मौत के मामले में शिक्षा विभाग और सीबीएसई टीम ने स्कूल जाकर घटना की जांच की। टीम सुबह 11 बजे स्कूल पहुंची और करीब पांच घंटे तक पूरे घटनाक्रम की जांच की। इस दौरान टीम ने स्कूल स्टाफ और क्लास टीचर से बातचीत की।

सीसीटीवी फुटेज देखे

टीम ने छात्रा के स्कूल में प्रवेश करने से लेकर हादसे तक के सीसीटीवी फुटेज देखे। फुटेज में छात्रा दो बार क्लास में टीचर के पास जाती हुई नजर आई। शिक्षक ने पूछताछ में बताया कि छात्रा ने एक बार क्लास में कुछ छात्रों द्वारा बैड वर्ड के इस्तेमाल करने की शिकायत की थी।

वहीं, दूसरी बार छात्रा वॉशरूम जाने की अनुमति लेती दिखी। टीम के अधिकारियों का मानना है कि स्कूल में प्रवेश करने से लेकर हादसे तक डेढ़ घंटे की फुटेज में छात्रा परेशान नहीं दिखी। क्लास में बैठने के दौरान भी वह सामान्य नजर आई।

तीसरी मंजिल पर रुकी, फिर चौथी पर गई

टीम ने फुटेज में देखा कि छात्रा क्लास से वॉशरूम जाने की अनुमति लेकर निकली। वह पहले तीसरी मंजिल पर जाकर कुछ देर रुकी। इस दौरान उसने रेलिंग के सामने की ओर देखा। थोड़ी देर रुकने के बाद छात्रा चौथी मंजिल पर गई और वहां रेलिंग पर चढ़ गई।

इधर, विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच के दौरान प्रथम दृष्टया छात्रा को स्कूल में प्रताड़ित करने जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। टीम ने स्कूल से मान्यता सहित अन्य दस्तावेज मांगे हैं। टीम पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर शिक्षा मंत्री को सौंपेगी।

