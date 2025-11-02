Patrika LogoSwitch to English

Neerja Modi School Tragedy : मां की चीखों से गूंज रहा था अस्पताल का हर कोना, चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे पिता

Neerja Modi School Tragedy : नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा अमायरा की मौत की सूचना मिलते ही मां शिवानी बेसुध हो गई थी। वह बार-बार अमायरा नाम लेकर चीखती। उसकी चीख सुनकर हर व्यक्ति की आंख नम हो गई थी। उधर पिता कोने में बैठ चुपचाप आंसू पोंछ रहा था।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 02, 2025

Jaipur Neerja Modi School Tragedy Mother screams echoed throughout hospital while father silently wiped away tears

Neerja Modi School Tragedy : नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा अमायरा की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया था। मां शिवानी निजी हॉस्पिटल में बार-बार बेटी का नाम लेकर डॉक्टर से उसे लौटाने की गुहार लगाती नजर आई। उसने डॉक्टरों से कहा कि मेरी बेटी को मेरी गोद में दे दो, मैं उसे घर ले जाना चाहती हूं, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। शिवानी की आंखों में एक मां की वो उम्मीद थी, जो आखिरी सांस तक अपने बच्चे को वापस पाने की आस नहीं छोड़ती।अस्पताल का हर कोना उसकी चीखों से गूंज रहा था। परिजन को जैसे ही हादसे में बच्ची की मौत की सूचना मिली तो वे पहले निजी और बाद में जयपुरिया अस्पताल पहुंचे।

खामोशी में छिपा पिता का दर्द

अमायरा के पिता विजय कुमार जयपुरिया अस्पताल की बेंच पर सिर झुकाए बेसुध बैठे रहे। उनके चेहरे पर गहरा सन्नाटा और आंखें सूनी-सूनी थी। जब रिश्तेदारों ने उनसे बात करने की कोशिश की, तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सके। जैसे शब्दों ने उनका साथ छोड़ दिया हो। हर कोई उन्हें संभालने में लगा हुआ था और चुपके से अपनी आंखों से भी आंसू पोंछ रहा था।

वह स्कूल से आने के बाद भी घंटों पढ़ती थी

परिजनों ने बताया कि अमायरा विजय और शिवानी की इकलौती संतान थी और उनके परिवार की सबसे बड़ी खुशी थी। घर पर भी वह पढ़ाई को लेकर गंभीर रहती थी। किताबों से उसका लगाव इतना था कि वह स्कूल से आने के बाद भी घंटों पढ़ाई करती रहती थी। मां हमेशा बेटी की पढ़ाई को लेकर सजग रहती थीं।

दादी ने कहा, सुबह तक सब ठीक था, ये क्या हो गया

हादसे के बाद बच्ची की दादी का भी बुरा हाल था, उन्हें भी परिवार के लोग संभालते नजर आए। वो बोली, सुबह सब ठीक था, ये क्या हो गया। परिजन ने बताया कि अमायरा माता-पिता की इकलौती संतान थी और पढ़ाई में काफी होशियार थी। यह हादसा सिर्फ एक बच्ची की जान नहीं ले गया, बल्कि परिवार की उमीदें भी अपने साथ ले गया।

Updated on:

02 Nov 2025 07:46 am

Published on:

02 Nov 2025 07:43 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Neerja Modi School Tragedy : मां की चीखों से गूंज रहा था अस्पताल का हर कोना, चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे पिता

