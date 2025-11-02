Neerja Modi School Tragedy : मां की चीखों से गूंज रहा था अस्पताल का हर कोना, चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे पिता

Neerja Modi School Tragedy : नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा अमायरा की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया था। मां शिवानी निजी हॉस्पिटल में बार-बार बेटी का नाम लेकर डॉक्टर से उसे लौटाने की गुहार लगाती नजर आई। उसने डॉक्टरों से कहा कि मेरी बेटी को मेरी गोद में दे दो, मैं उसे घर ले जाना चाहती हूं, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। शिवानी की आंखों में एक मां की वो उम्मीद थी, जो आखिरी सांस तक अपने बच्चे को वापस पाने की आस नहीं छोड़ती।अस्पताल का हर कोना उसकी चीखों से गूंज रहा था। परिजन को जैसे ही हादसे में बच्ची की मौत की सूचना मिली तो वे पहले निजी और बाद में जयपुरिया अस्पताल पहुंचे।