Rajasthan Crime : घर में नहाती महिला का पड़ोसी ने बनाया आपत्तिजनक वीडियो, वायरल की धमकी देकर किया बार-बार रेप

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
Rajasthan Crime : पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के एक गांव में एक युवक ने पड़ोसी महिला का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और वायरल करने की धमकी देकर महिला से बलात्कार किया। वह ब्लैकमेल कर छह महीने तक देह शोषण करता रहा।
पुलिस के अनुसार एक महिला ने गांव में पड़ोसी युवक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। आरोप है कि कुछ महीने पहले महिला अपने घर में नहा रही थी। तब आरोपी ने उसका आपत्तिजनक हालत में वीडियो बना लिया था। जिसे वायरल करने की धमकी देकर उसने महिला से बलात्कार किया था।
पुलिस के अनुसार फिर वह उसे ब्लैकमेल करने लग गया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर वह यौन शोषण करने लग गया।
पुलिस के अनुसार इस बीच, गुरुवार को पाइप लाइन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। युवक ने महिला के पति से मारपीट कर दी। तब परेशान महिला थाने पहुंची और बलात्कार का मामला दर्ज कराया।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग