जोधपुर

Rajasthan Crime : घर में नहाती महिला का पड़ोसी ने बनाया आपत्तिजनक वीडियो, वायरल की धमकी देकर किया बार-बार रेप

Rajasthan crime : जोधपुर में एक युवक ने पड़ोसी महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाया फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार किया।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 01, 2025

Rajasthan Jodhpur crime Neighbor made objectionable video bathing woman at home Repeatedly raped by threatening to make it viral

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan Crime : पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के एक गांव में एक युवक ने पड़ोसी महिला का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और वायरल करने की धमकी देकर महिला से बलात्कार किया। वह ब्लैकमेल कर छह महीने तक देह शोषण करता रहा।

पुलिस के अनुसार एक महिला ने गांव में पड़ोसी युवक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। आरोप है कि कुछ महीने पहले महिला अपने घर में नहा रही थी। तब आरोपी ने उसका आपत्तिजनक हालत में वीडियो बना लिया था। जिसे वायरल करने की धमकी देकर उसने महिला से बलात्कार किया था।

सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने की धमकी

पुलिस के अनुसार फिर वह उसे ब्लैकमेल करने लग गया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर वह यौन शोषण करने लग गया।

बलात्कार का मामला दर्ज कराया

पुलिस के अनुसार इस बीच, गुरुवार को पाइप लाइन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। युवक ने महिला के पति से मारपीट कर दी। तब परेशान महिला थाने पहुंची और बलात्कार का मामला दर्ज कराया।

Updated on:

01 Nov 2025 08:55 am

Published on:

01 Nov 2025 08:49 am

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

