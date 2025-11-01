Rajasthan Crime : घर में नहाती महिला का पड़ोसी ने बनाया आपत्तिजनक वीडियो, वायरल की धमकी देकर किया बार-बार रेप

पुलिस के अनुसार एक महिला ने गांव में पड़ोसी युवक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। आरोप है कि कुछ महीने पहले महिला अपने घर में नहा रही थी। तब आरोपी ने उसका आपत्तिजनक हालत में वीडियो बना लिया था। जिसे वायरल करने की धमकी देकर उसने महिला से बलात्कार किया था।