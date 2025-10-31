राजस्थान के 9 विधायकों ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र, रखी ये मांग, जानें क्या है मामला?

पूर्व बास्केटबॉल कप्तान दानवीर भाटी ने कहा कि विधायकों ने सीएम भजनलाल को लिखे पत्र में कहा है कि पुलिस भर्ती में खेल कोटा को पूर्व व्यवस्था के अनुसार बहाल किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाए। 17 व 16 बोनस अंक पूर्व की तरह पुन: लागू किए जाएं और सेट परीक्षा की अनिवार्यता को खेल कोटा से हटाया जाए। राज्य सरकार खिलाड़ियों के सम्मान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए तत्काल सकारात्मक निर्णय ले।