Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर के 11 सर्कल-जंक्शन का होगा सौंदर्यीकरण, राजस्थानी परिवेश की दिखेगी झलक

CM Bhajan Lal Announcement : सीएम भजनलाल की नई घोषणा। जयपुर के 11 सर्कल-जंक्शन का सौंदर्यीकरण होगा। राजस्थानी परिवेश की झलक के साथ मॉडल सांगानेर बनेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 31, 2025

Jaipur 11 circle-junctions Beautification Rajasthani environment glimpse will be visible CM Bhajan Lal Announcement

राजस्थान के सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका

CM Bhajan Lal Announcement : जयपुर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के 11 प्रमुख सर्कल-जंक्शन का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इन्हें राजस्थानी परिवेश की झलक के साथ मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। कुछ सर्कलों पर प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी और फ्री लेफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर जेडीए अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि सांगानेर, शहर का अहम हिस्सा है और विस्तार का केंद्र भी बन रहा है। इसलिए इस क्षेत्र में सुगम यातायात प्रबंधन और बेहतर शहरी सुविधाओं के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाए।

सीएम भजनलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में आपसी समन्वय के साथ तेजी लाएं और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय, वित्त विभाग, जेडीए और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

थीम आधारित होगा सौंदर्यीकरण

सीएम भजनलाल ने कहा कि वंदे मातरम रोड स्थित सर्कलों का सौंदर्यीकरण स्वतंत्रता, संविधान और विकसित भारत की थीम पर किया जाए। वहीं, न्यू सांगानेर रोड सहित अन्य मार्गों के चौराहों पर भी सौंदर्यीकरण व पौधरोपण के कार्य करवाने के निर्देश दिए।

इन जंक्शन का होगा सौंदर्यीकरण

वीटी रोड–शिप्रा पथ जंक्शन।
अरावली मार्ग–शिप्रा पथ जंक्शन।
वीटी रोड–मध्यम मार्ग जंक्शन।
अरावली मार्ग–मध्यम मार्ग जंक्शन।
विजय पथ–मध्यम मार्ग जंक्शन।
विजय पथ–शिप्रा पथ जंक्शन।
बी टू बायपास–मध्यम मार्ग जंक्शन।

ये सर्कल होंगे दुरुस्त

1- भारत माता सर्कल।
2- गोल्यावास सर्कल।
3- पत्रकार सर्कल।
4- खरबास सर्कल।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : वाहन चालकों को बड़ी राहत, केवाइवी का पालन नहीं करने पर बंद नहीं होगा फास्टैग
जयपुर
Rajasthan vehicle drivers Big relief Fastag will not be blocked for non-compliance with KYC NHAI revised order

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 08:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के 11 सर्कल-जंक्शन का होगा सौंदर्यीकरण, राजस्थानी परिवेश की दिखेगी झलक

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

7 हजार स्लीपर बसों का चक्काजाम, लाखों यात्री फंसे, फिलहाल जयपुर हड़ताल से बाहर, RTO की सख्ती से नाराज ऑपरेटर

PATRIKA PHOTO
जयपुर

Private Practice: ड्यूटी टाइम में निजी प्रेक्टिस पर सरकार की सख्ती, दोषी चिकित्सकों पर होगी कार्रवाई

जयपुर

Food Security: चिंता नहीं करें…लाभार्थियों को 5 नवंबर तक मिलेगा अक्टूबर माह का राशन

Food Security Scheme in Churu
जयपुर

Rajasthan : राजस्थान के शिक्षकों की बढ़ी टेंशन, परीक्षा केन्द्र पहुंचे या कराएं पीटीएम, असमंजस की स्थिति में टीचर

Rajasthan teachers facing tensions teachers facing confusion over whether to attend exam centres or conduct PTM
जयपुर

Bisalpur: जयपुर की प्यास नाप रहीं कागजी योजनाएं… कागजों में खो गया पानी, बीसलपुर प्रोजेक्ट विंग की प्लानिंग फेल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.