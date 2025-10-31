जयपुर के 11 सर्कल-जंक्शन का होगा सौंदर्यीकरण, राजस्थानी परिवेश की दिखेगी झलक

CM Bhajan Lal Announcement : जयपुर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के 11 प्रमुख सर्कल-जंक्शन का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इन्हें राजस्थानी परिवेश की झलक के साथ मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। कुछ सर्कलों पर प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी और फ्री लेफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर जेडीए अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि सांगानेर, शहर का अहम हिस्सा है और विस्तार का केंद्र भी बन रहा है। इसलिए इस क्षेत्र में सुगम यातायात प्रबंधन और बेहतर शहरी सुविधाओं के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाए।