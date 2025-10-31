Rajasthan : वाहन चालकों को बड़ी राहत, केवाइवी का पालन नहीं करने पर बंद नहीं होगा फास्टैग

Rajasthan : राजस्थान के वाहन चालकों को बड़ी राहत। एनएचएआइ ने फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए अपने वाहन को जानें (केवाइवी) प्रक्रिया को सरल बनाया है। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आइएचएमसीएल) के संशोधित आदेश के अनुसार केवाइवी का पालन नहीं करने वाले वाहनों के लिए फास्टैग सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी और वाहन उपयोगकर्ताओं को केवाइवी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे।