Weather Forecast : राजस्थान में आगामी चार दिन तेज सर्दी के आसार, 11 जिलों में येलो अलर्ट

जयपुर। नए साल की शुरुआत से पहले जयपुर सहित प्रदेश भर में ठिठुरन का असर तेज हो गया है। शुक्रवार सुबह ठंडी हवा के बाद दिनभर मौसम शुष्क रहा। सुबह और शाम को तेज सर्दी रही। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अगले तीन से चार दिनों तक तेज सर्दी और शीतलहर चलने की आशंका है। साथ ही उत्तर-पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।