Weather Forecast : राजस्थान में आगामी चार दिन तेज सर्दी के आसार, 11 जिलों में येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update : नए साल की शुरुआत से पहले जयपुर सहित प्रदेश भर में ठिठुरन का असर तेज हो गया है। शुक्रवार सुबह ठंडी हवा के बाद दिनभर मौसम शुष्क रहा। सुबह और शाम को तेज सर्दी रही।

जयपुर

kamlesh sharma

Dec 26, 2025

फोटो पत्रिका

जयपुर। नए साल की शुरुआत से पहले जयपुर सहित प्रदेश भर में ठिठुरन का असर तेज हो गया है। शुक्रवार सुबह ठंडी हवा के बाद दिनभर मौसम शुष्क रहा। सुबह और शाम को तेज सर्दी रही। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अगले तीन से चार दिनों तक तेज सर्दी और शीतलहर चलने की आशंका है। साथ ही उत्तर-पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

सीकर, जयपुर, नागौर समेत कई शहरों में बीते दो दिनों में तापमान में पांच से छह डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। सीकर और अलवर में कई जगह बर्फ की पतली परत जम गई। शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, चूरू, झुंझुनूं के अलावा नागौर, अलवर, करौली, धौलपुर और भरतपुर के इलाकों में शीतलहर का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है।

धूप से भी राहत नहीं

राज्य में ठंडी हवाओं का असर इतना तेज है कि दिन में तेज धूप रहने के बावजूद लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंच रहा है। दिन का अधिकतम तापमान बाड़मेर में 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार 26 दिसंबर से 8 जनवरी तक राज्य में मौसम का मिजाज मिला-जुला रहेगा। प्रथम सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रह सकता है, जबकि शेष क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा।

द्वितीय सप्ताह में राज्य के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगामी दो सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बने रहने का अनुमान है।

Updated on:

26 Dec 2025 08:49 pm

Published on:

26 Dec 2025 08:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Forecast : राजस्थान में आगामी चार दिन तेज सर्दी के आसार, 11 जिलों में येलो अलर्ट

