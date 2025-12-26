27 महासंघों से जुड़े कर्मचारी और श्रमिकों हुए एकजुट, निकाली रैली

समस्याओं के समाधान से ही खुशहाली

सभा को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री रविंद्र हिम्मते ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों, कर्मचारियों, महिलाओं और युवाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं करती, तब तक राज्य में खुशहाली संभव नहीं है। अखिल भारतीय उपाध्यक्ष राज बिहारी शर्मा ने कहा कि राजस्थान में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा ने कहा कि संघ ने बार-बार मजदूरों और कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाया, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। सभा को प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डाबी व क्षेत्रीय संगठन मंत्री सी. वी. राजेश सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया।