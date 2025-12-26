26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

27 महासंघों से जुड़े कर्मचारी और श्रमिकों हुए एकजुट, निकाली रैली

प्रदेशभर के श्रमिक और कर्मचारी एकजुट हुए

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Dec 26, 2025

जयपुर। न्यूनतम वेतन वृद्धि, स्थायी रोजगार व सामाजिक सुरक्षा जैसी मांगों के साथ सरकारी उपक्रमों का निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को प्रदेशभर के श्रमिक और कर्मचारी एकजुट हुए। भारतीय मजदूर संघ राजस्थान के नेतृत्व में कर्मचारियों व श्रमिकों ने शहीद स्मारक से हुंकार रैली निकाली, जो बाइस गोदाम पहुंच सभा में बदल गई।

प्रदेशभर से आए 27 महासंघों से जुड़े कर्मचारी और श्रमिक सुबह शहीद स्मारक पर जुटे। यहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए रवाना हुए। श्रमिकों व कर्मचारियों ने हाथों में अपनी मांगें लिखी तख्तियां और झंडिया ले रखी थी। रैली सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइंस फाटक होते हुए बाइस गोदाम के पास पहुंची, यहां सभा में बदल गई। इस बीच प्रदेशभर से विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में लोग रैली के रूम में सभा स्थल पर भी पहुंचे। रैली में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम साथिनें और संविदाकर्मी शामिल हुए। वहीं 13 से अधिक सरकारी विभागों के कर्मचारी भी शामिल हुए।

समस्याओं के समाधान से ही खुशहाली
सभा को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री रविंद्र हिम्मते ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों, कर्मचारियों, महिलाओं और युवाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं करती, तब तक राज्य में खुशहाली संभव नहीं है। अखिल भारतीय उपाध्यक्ष राज बिहारी शर्मा ने कहा कि राजस्थान में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा ने कहा कि संघ ने बार-बार मजदूरों और कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाया, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। सभा को प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डाबी व क्षेत्रीय संगठन मंत्री सी. वी. राजेश सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया।

मुख्यमंत्री से मिले
सभा के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले और विभिन्न महासंघों का मांग पत्र सौंपा। पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों से मंत्रियों के साथ बैठक करने की बात कही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Dec 2025 09:59 pm

Published on:

26 Dec 2025 09:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 27 महासंघों से जुड़े कर्मचारी और श्रमिकों हुए एकजुट, निकाली रैली

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Forecast : राजस्थान में आगामी चार दिन तेज सर्दी के आसार, 11 जिलों में येलो अलर्ट

जयपुर

चौमूं पत्थरबाजी मामला : उपद्रवियों को मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने दी चेतावनी, बोले- विपक्ष कर रहा ओछी राजनीति

Jawahar Singh Bedham
जयपुर

अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई, 21 बीघा जमीन पर बुलडोजर चला

जयपुर

आसिम मुनीर का सऊदी सम्मान: पश्चिम एशिया की बदलती शक्ति-रेखाएं

ओपिनियन

बर्थडे पार्टी में बवाल, क्लब में एमबीबीएस छात्रों पर बाउंसरों का हमला

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.