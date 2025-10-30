Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Gur Mandi : मंडियों में नए गुड़ की आवक तेज, जयपुर में थोक से दोगुना चल रहा खुदरा भाव

Gur Mandi : जयपुर की सूरजपोल मंडी में प्रतिदिन चार-पांच ट्रक नए गुड़ की आवक हो रही है। पर गुड़ का खुदरा भाव, थोक भाव से दोगुना चल रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 30, 2025

Rajasthan Mandis New jaggery Arrivals fast retail prices running twice as high as wholesale rate in Jaipur

मंडी में गुड़। फाइल फोटो पत्रिका

Jaggery News : देश की उत्पादक मंडियों में इन दिनों नए गुड़ की आवक शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर गुड़ मंडी उच्च गुणवत्ता वाले गुड़ लिए जानी जाती है। यहां पर वर्तमान में करीब 6 हजार मन गुड़ की दैनिक आवक हो रही हैं। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर के आस-पास के इलाकों के कोल्हू संचालकों ने छोटे और मझौले किसानों से 325 रुपए प्रति क्विंटल की खरीद कर गुड़ बनाने का काम शुरू कर दिया था।

जयपुर की सूरजपोल मंडी के कारोबारी मुरारीलाल अग्रवाल ने बताया कि मंडी में प्रतिदिन चार-पांच ट्रक नए गुड़ की आवक हो रही है। यहां पर गुड़ के थोक भाव ढैया 43 से 46, पेडी 41 से 43, लड्डू 44 से 46 तथा रसकट 40 से 41 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं।

बारिश से गुड़ का उत्पादन प्रभावित

हालांकि मध्य प्रदेश का नया गुड़ अभी शुरू नहीं हुआ है। बारिश के कारण गुड़ का उत्पादन भी पिछले साल की तुलना में कम है।

आवक बढ़ने के बाद गुड़ की कीमतों में आएगी नरमी

कारोबारियों को उम्मीद है कि सर्दी पड़ने के साथ ही गुड़ की खपत में भी इजाफा होगा। आवक बढ़ने के बाद गुड़ की कीमतों में और नरमी आने के संकेत हैं।

कई काउंटरों पर बिक रहा है 100 रुपए प्रति किलो

खुदरा में गुड़ की कीमतें 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक चल रही हैं। हालांकि कई काउंटरों पर स्पेशल गुड़ बताकर 100 रुपए प्रति किलो तक भाव वसूले जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Jaipur Fire : जयपुर में राशन की दुकान में भयंकर आग, केरोसिन के फटे ड्रम, मची अफरा-तफरी
जयपुर
Jaipur Galta Gate Kallan Shah Colony massive fire ration shop Bursted kerosene drums causing panic

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 10:05 am

Published on:

30 Oct 2025 08:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Gur Mandi : मंडियों में नए गुड़ की आवक तेज, जयपुर में थोक से दोगुना चल रहा खुदरा भाव

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में आरोग्य मंदिरों का सच: बदले सिर्फ नाम, सेवाएं और डॉक्टरों की कमी जस की तस, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दावे धरे रह गए

Jaipur Arogya Mandirs
जयपुर

Janjatiya Gaurav Varsh : सीएम भजनलाल का एलान, एक से 15 नवंबर तक प्रदेश में होंगे कई आयोजन

Janjatiya Gaurav Varsh Rajasthan CM Bhajan Lal said 1 to 15 November Several events will be held in state
जयपुर

खुशखबरी: RIICO आज से शुरू करेगा 6 हजार भूखंडों का आवंटन, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Rajasthan Jaipur RIICO
जयपुर

Rajasthan Smart City: राजस्थान के ये 6 शहर बनेंगे ‘स्मार्ट सिटी’, 330 करोड़ की लागत से बदलेगी सूरत

Smart-City
जयपुर

IMD Alert : राजस्थान के 24 जिलों में थोड़ी देर में बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी, 20-30 KMPH की रफ्तार से चलेगी हवा

IMD Yellow Alert Today shortly Rajasthan 24 districts torrential rain 20-30 KMPH speed blow wind
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.