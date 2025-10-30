Gur Mandi : मंडियों में नए गुड़ की आवक तेज, जयपुर में थोक से दोगुना चल रहा खुदरा भाव

मंडी में गुड़। फाइल फोटो पत्रिका
Jaggery News : देश की उत्पादक मंडियों में इन दिनों नए गुड़ की आवक शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर गुड़ मंडी उच्च गुणवत्ता वाले गुड़ लिए जानी जाती है। यहां पर वर्तमान में करीब 6 हजार मन गुड़ की दैनिक आवक हो रही हैं। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर के आस-पास के इलाकों के कोल्हू संचालकों ने छोटे और मझौले किसानों से 325 रुपए प्रति क्विंटल की खरीद कर गुड़ बनाने का काम शुरू कर दिया था।
जयपुर की सूरजपोल मंडी के कारोबारी मुरारीलाल अग्रवाल ने बताया कि मंडी में प्रतिदिन चार-पांच ट्रक नए गुड़ की आवक हो रही है। यहां पर गुड़ के थोक भाव ढैया 43 से 46, पेडी 41 से 43, लड्डू 44 से 46 तथा रसकट 40 से 41 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं।
हालांकि मध्य प्रदेश का नया गुड़ अभी शुरू नहीं हुआ है। बारिश के कारण गुड़ का उत्पादन भी पिछले साल की तुलना में कम है।
कारोबारियों को उम्मीद है कि सर्दी पड़ने के साथ ही गुड़ की खपत में भी इजाफा होगा। आवक बढ़ने के बाद गुड़ की कीमतों में और नरमी आने के संकेत हैं।
खुदरा में गुड़ की कीमतें 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक चल रही हैं। हालांकि कई काउंटरों पर स्पेशल गुड़ बताकर 100 रुपए प्रति किलो तक भाव वसूले जा रहे हैं।
