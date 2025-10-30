Gur Mandi : मंडियों में नए गुड़ की आवक तेज, जयपुर में थोक से दोगुना चल रहा खुदरा भाव

Jaggery News : देश की उत्पादक मंडियों में इन दिनों नए गुड़ की आवक शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर गुड़ मंडी उच्च गुणवत्ता वाले गुड़ लिए जानी जाती है। यहां पर वर्तमान में करीब 6 हजार मन गुड़ की दैनिक आवक हो रही हैं। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर के आस-पास के इलाकों के कोल्हू संचालकों ने छोटे और मझौले किसानों से 325 रुपए प्रति क्विंटल की खरीद कर गुड़ बनाने का काम शुरू कर दिया था।