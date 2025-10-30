Jaipur Fire : जयपुर में राशन की दुकान में भयंकर आग, केरोसिन के फटे ड्रम, मची अफरा-तफरी

राशन की दुकान में लगी भयंकर आग, आग बुझाते दमकलकर्मी। फोटो दिनेश डाबी
Jaipur Fire : जयपुर के गलता गेट थाना इलाके की कल्लन शाह कॉलोनी में बुधवार शाम राशन की दुकान में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। नीचे दुकान और ऊपर मकान होने के कारण आग ने क्षेत्र में दहशत फैला दी। दुकान में बड़ी मात्रा में ड्रमों में केरोसिन रखा था, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची एक दर्जन दमकलों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक दुकान की छत की पट्टियां टूटकर गिर गईं और आधा हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
एसीपी (रामगंज) हरिशंकर शर्मा ने बताया कि कल्लन शाह कॉलोनी में तीन मंजिला मकान के नीचे केरोसिन की दुकानथी। यह मकान रामगंज निवासी हाजी रशीद का है, जबकि दुकान धर्मवीर नामक व्यक्ति चलाता है। शाम को दुकान में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग इतनी तेजी से फैली कि आस-पास के लोग घबरा गए। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की।
लोगों का आरोप था कि पूजा करने के बाद अगरबत्ती लगाई गई थी जिसकी वजह से आग लगी। हालांकि इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है।
आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने आस-पास के मकानों में रखे एलपीजी सिलेंडर हटवाए। टीम ने सात से अधिक सिलेंडर बाहर निकाले, जिनमें से कुछ में गैस रिसाव हो रही थी। गनीमत यह रही कि समय रहते सिलेंडर बाहर निकाल लिए गए, वरना आग ऊपर के मकानों तक पहुंच जाती तो विस्फोट हो सकता था।
आग के दौरान दुकान के अंदर रखे 13 केरोसिन के ड्रम धधकते रहे। कई ड्रमों के फटने से जोरदार धमाके सुनाई दिए। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आस-पास के मकान खाली करवाए। दो घंटे की मशक्कत के बाद दमकलों ने आग पर काबू पाया।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार दुकानदार को चेताया था कि केरोसिन की दुकान आवासीय क्षेत्र में खतरा बन सकती है। लोगों ने दुकान को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हादसे के बाद लोगों में आक्रोश है और वे प्रशासन से आवासीय इलाकों में ज्वलनशील पदार्थों की दुकानों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग