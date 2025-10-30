Jaipur Fire : जयपुर में राशन की दुकान में भयंकर आग, केरोसिन के फटे ड्रम, मची अफरा-तफरी

Jaipur Fire : जयपुर के गलता गेट थाना इलाके की कल्लन शाह कॉलोनी में बुधवार शाम राशन की दुकान में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। नीचे दुकान और ऊपर मकान होने के कारण आग ने क्षेत्र में दहशत फैला दी। दुकान में बड़ी मात्रा में ड्रमों में केरोसिन रखा था, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची एक दर्जन दमकलों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक दुकान की छत की पट्टियां टूटकर गिर गईं और आधा हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।