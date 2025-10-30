Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Fire : जयपुर में राशन की दुकान में भयंकर आग, केरोसिन के फटे ड्रम, मची अफरा-तफरी

Jaipur Fire : जयपुर के गलता गेट थाना इलाके की कल्लन शाह कॉलोनी में बुधवार शाम राशन की दुकान में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 30, 2025

Jaipur Galta Gate Kallan Shah Colony massive fire ration shop Bursted kerosene drums causing panic
Play video

राशन की दुकान में लगी भयंकर आग, आग बुझाते दमकलकर्मी। फोटो दिनेश डाबी

Jaipur Fire : जयपुर के गलता गेट थाना इलाके की कल्लन शाह कॉलोनी में बुधवार शाम राशन की दुकान में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। नीचे दुकान और ऊपर मकान होने के कारण आग ने क्षेत्र में दहशत फैला दी। दुकान में बड़ी मात्रा में ड्रमों में केरोसिन रखा था, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची एक दर्जन दमकलों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक दुकान की छत की पट्टियां टूटकर गिर गईं और आधा हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

एसीपी (रामगंज) हरिशंकर शर्मा ने बताया कि कल्लन शाह कॉलोनी में तीन मंजिला मकान के नीचे केरोसिन की दुकानथी। यह मकान रामगंज निवासी हाजी रशीद का है, जबकि दुकान धर्मवीर नामक व्यक्ति चलाता है। शाम को दुकान में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग इतनी तेजी से फैली कि आस-पास के लोग घबरा गए। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की।

अगरबत्ती से आग!

लोगों का आरोप था कि पूजा करने के बाद अगरबत्ती लगाई गई थी जिसकी वजह से आग लगी। हालांकि इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है।

मकानों में रखे सिलेंडर बाहर निकाले

आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने आस-पास के मकानों में रखे एलपीजी सिलेंडर हटवाए। टीम ने सात से अधिक सिलेंडर बाहर निकाले, जिनमें से कुछ में गैस रिसाव हो रही थी। गनीमत यह रही कि समय रहते सिलेंडर बाहर निकाल लिए गए, वरना आग ऊपर के मकानों तक पहुंच जाती तो विस्फोट हो सकता था।

ड्रम फटते रहे, दहशत फैलती रही

आग के दौरान दुकान के अंदर रखे 13 केरोसिन के ड्रम धधकते रहे। कई ड्रमों के फटने से जोरदार धमाके सुनाई दिए। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आस-पास के मकान खाली करवाए। दो घंटे की मशक्कत के बाद दमकलों ने आग पर काबू पाया।

लोग बोले, पहले भी दी थी चेतावनी

स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार दुकानदार को चेताया था कि केरोसिन की दुकान आवासीय क्षेत्र में खतरा बन सकती है। लोगों ने दुकान को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हादसे के बाद लोगों में आक्रोश है और वे प्रशासन से आवासीय इलाकों में ज्वलनशील पदार्थों की दुकानों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान में 29-30-31 अक्टूबर को मेघगर्जन संग बारिश का अलर्ट
जयपुर
Weather Update Meteorological Department New Forecast Rajasthan 29-30-31 October thunderstorm rain alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 07:48 am

Published on:

30 Oct 2025 07:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Fire : जयपुर में राशन की दुकान में भयंकर आग, केरोसिन के फटे ड्रम, मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: RIICO आज से शुरू करेगा 6 हजार भूखंडों का आवंटन, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Rajasthan Jaipur RIICO
जयपुर

Rajasthan Smart City: राजस्थान के ये 6 शहर बनेंगे ‘स्मार्ट सिटी’, 330 करोड़ की लागत से बदलेगी सूरत

Smart-City
जयपुर

IMD Alert : राजस्थान के 24 जिलों में थोड़ी देर में बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी, 20-30 KMPH की रफ्तार से चलेगी हवा

IMD Yellow Alert Today shortly Rajasthan 24 districts torrential rain 20-30 KMPH speed blow wind
जयपुर

धर्मपरिवर्तन के नए नियम: 90 दिन पहले कलक्टर को देनी होगी सूचना, अवैध धर्मांतरण के बाद सरकार इनकी संपत्तियों पर चलाएगी बुलडोजर

जयपुर

SMS अस्पताल में बड़ा बदलाव: एसएमएस नर्सिंग कॉलेज और स्कूल एक ही भवन में होंगे संचालित, जानें क्यों लिया गया फैसला

SMS Nursing College and School will operate in same building
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.