Food Security Scheme : जयपुर में राशन की 159 दुकानों का फिर से होगा आवंटन, अधिसूचना जारी

Food Security Scheme Update : राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जयपुर शहर में जिला रसद अधिकारियों और राशन डीलर्स की मिलीभगत से राशन की रिक्त दुकानों का आवंटन नहीं कर चहेते राशन डीलर की दुकान से अटैच करने के खेल को खत्म कर दिया है। कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने 10 वर्षों से अटैचमेंट पर चल रहीं 159 दुकानों के पुन: आवंटन की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं दुकान आवंटन में पारदर्शिता के लिए नई शर्त जोड़ दी है। इसके अनुसार आवेदक को उसी वार्ड का निवासी होना जरूरी है जिस वार्ड में राशन की दुकान के लिए वह आवेदन कर रहा है। वहीं विद्याधर नगर में राशन की पांच नई दुकानें भी खुलेंगी।