Food Security Scheme : कमाल है, जिसके खिलाफ शिकायत की, अब वही करेगा जांच, संघ ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

Food Security Scheme : झालावाड़ जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 50 राशन की दुकानों के अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिए। जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक राजपाल गोदारा की इस एकतरफा कार्रवाई और गंभीर अनियमितताओं की शिकायत राशन डीलर्स ने सचिवालय में बैठे आला अधिकारियों से की थी तथा उनकी ओर से जांच की मांग की थी।
लेकिन इस मामले में विभाग की अतिरिक्त आयुक्त पूनम प्रसाद सागर की ओर से जारी आदेश के बाद डीलर्स और खाद्य विभाग के आला अधिकारियों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। आदेश में जिला रसद अधिकारी देवराज रवि को ही इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट भेजने को निर्देश दिया गया है। अब राशन डीलर्स अतिरिका आयुक्त के इस आदेश पर आपत्ति जता रहे है और मांग कर रहे है कि जांच मुख्यालय की सतर्कता टीम या किसी अन्य जिले के अधिकारियों से कराई जाए।
झालावाड़ जिला रसद अधिकारी और प्रवर्तन निरीक्षक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा योजना और गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग को लेकर एसोसिएशन की ओर से उच्च अधिकारियों को शिकायत दी गई थी। लेकिन विभाग की ओर से झालावाड़ जिला रसद अधिकारी से ही जांच कराई जा रही है। इससे जांच के परिणामों को लेकर संदेह और गहरा गया है।
अखिल भारतीय उचित मूल्य दुकानदार संघ, राजस्थान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष डिपल कुमार शर्मा ने कहा कि हमने निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है।