Food Security Scheme : कमाल है, जिसके खिलाफ शिकायत की, अब वही करेगा जांच, संघ ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

लेकिन इस मामले में विभाग की अतिरिक्त आयुक्त पूनम प्रसाद सागर की ओर से जारी आदेश के बाद डीलर्स और खाद्य विभाग के आला अधिकारियों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। आदेश में जिला रसद अधिकारी देवराज रवि को ही इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट भेजने को निर्देश दिया गया है। अब राशन डीलर्स अतिरिका आयुक्त के इस आदेश पर आपत्ति जता रहे है और मांग कर रहे है कि जांच मुख्यालय की सतर्कता टीम या किसी अन्य जिले के अधिकारियों से कराई जाए।