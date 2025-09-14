Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

Food Security Scheme : कमाल है, जिसके खिलाफ शिकायत की, अब वही करेगा जांच, संघ ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना में अपडेट। कमाल है, जिस अफसर के खिलाफ शिकायत की गई, विभाग ने उसको जांच का जिम्मा सौंपा है। पढ़ें पूरी खबर।

झालावाड़

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 14, 2025

Rajasthan Food Security Scheme Update Amazing one against whom complaint was made will now investigate
फाइल फोटो पत्रिका

Food Security Scheme : झालावाड़ जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 50 राशन की दुकानों के अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिए। जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक राजपाल गोदारा की इस एकतरफा कार्रवाई और गंभीर अनियमितताओं की शिकायत राशन डीलर्स ने सचिवालय में बैठे आला अधिकारियों से की थी तथा उनकी ओर से जांच की मांग की थी।

किसी अन्य जिले के अधिकारियों से कराई जाए जांच

लेकिन इस मामले में विभाग की अतिरिक्त आयुक्त पूनम प्रसाद सागर की ओर से जारी आदेश के बाद डीलर्स और खाद्य विभाग के आला अधिकारियों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। आदेश में जिला रसद अधिकारी देवराज रवि को ही इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट भेजने को निर्देश दिया गया है। अब राशन डीलर्स अतिरिका आयुक्त के इस आदेश पर आपत्ति जता रहे है और मांग कर रहे है कि जांच मुख्यालय की सतर्कता टीम या किसी अन्य जिले के अधिकारियों से कराई जाए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News : जालौर में हृदयविदारक घटना, नौवीं की छात्रा को स्कूल में आया हार्ट अटैक, मौत
जालोर
Jalore Heartbreaking incident ninth class student got heart attack in school and died

जांच परिणामों को लेकर और गहरा संदेह

झालावाड़ जिला रसद अधिकारी और प्रवर्तन निरीक्षक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा योजना और गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग को लेकर एसोसिएशन की ओर से उच्च अधिकारियों को शिकायत दी गई थी। लेकिन विभाग की ओर से झालावाड़ जिला रसद अधिकारी से ही जांच कराई जा रही है। इससे जांच के परिणामों को लेकर संदेह और गहरा गया है।

निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री से लगाई गुहार - संघ

अखिल भारतीय उचित मूल्य दुकानदार संघ, राजस्थान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष डिपल कुमार शर्मा ने कहा कि हमने निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान की शहरी जनता के लिए बड़ी योजना तैयार, गरीबों और मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत, उच्च वर्ग को आंशिक छूट
जयपुर
Bhajan Lal Government Plan Ready for Rajasthan Urban Population poor and middle class give big relief Shahari Seva Shivir

Published on:

14 Sept 2025 10:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Food Security Scheme : कमाल है, जिसके खिलाफ शिकायत की, अब वही करेगा जांच, संघ ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

