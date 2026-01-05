विभाग के परिपत्र में यह भी स्वीकार किया गया कि प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान कई विद्यालयों में बाह्य परीक्षकों के लिए विशेष इंतजाम किए जाते रहे है। होटल में ठहराना, उनका सम्मान भोजन व्यवस्था और आतिथ्य के नाम पर होने वाली गतिविधियां परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती रही है। अब इन सभी प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। शिक्षा निदेशालय से निर्देश के बाद झालावाड़ जिले में गहन जांच व प्रायोगिक परीक्षाओं की निगरानी के लिए तीनसदस्यउड़नदस्ता बनाया गया है। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भीमसिंह जाट, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पवन पाटीदार व बालचन्द कारपेंटर नियमित रूप से जहां प्रायोगिक परीक्षाएं होगी वहां का अवलोकन औचक रूप से करेंगे, कहीं कोई शिकायत पाई जाती है, तो वीक्षक व स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। निष्पक्ष रूप से प्रायोगिक परीक्षा करवाई जाएगी, इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, झालावाड़ में कंट्रोल रूप में बनाया गया है।जिसके नंबर 07432- 294338 पर शिकायत कर सकते हैं।