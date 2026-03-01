Rajasthan News : कालबेलिया समाज में पहली बार हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई, देखने उमड़ी भीड़

झालावाड़। खानपुर उपखंड क्षेत्र में शुक्रवार को एक अनोखी शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। घुमंतु कालबेलिया समाज में पहली बार दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से की गई। इस नजारे को देखने के लिए नगर के समीप बनाए गए हेलीपैड पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि इस विशेष व्यवस्था पर करीब साढ़े आठ लाख रुपए का खर्च आया।