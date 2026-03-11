IMD Alert: आंधी-बारिश के साथ गिरेंगे ओले, कोटा-झालावाड़-जयपुर समेत 28 जिलों में IMD येलो अलर्ट जारी

साथ ही 15 मार्च को अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़ और श्रीगंगनगर में मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट है। वहीं जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर में बारिश होने की संभावना भी जताई है। साथ ही राजस्थान के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है।